Das Wettern der Woche: Der Untergang Deutschlands ...

"Dass ich das noch erleben durfte!", twitterte mir meine geschichtsversessene Omi Glimbzsch aus Zittau augenzwinkernd zu: Tino Chrupalla ist mit schlappen 48,9 Prozent in Görlitz deutlich an der 50-Prozent-Hürde gescheitert (CDU 24,2 Prozent, Linke 6,4 Prozent, SPD 6,3 Prozent, Grüne immerhin 3,0 Prozent). In Thüringen erhielt die Partei des weltbekannten Faschisten Björn Höcke schlaffe 40 Prozent. Höcke: Seid bereit – immer bereit. Thüringen, du schönes Land / Deutschlands grünes Herz genannt / Hilfst mit Köpfen und mit Händen / den Fünfjahrplan zu vollenden.

Passend zum Thema und dem Wahlausgang sang schon vor 80 Jahren Zarah Leander die herzzerreißende Schnulze, die ein Durchhalte-Bestseller der deutschen Volkspartei NSDAP wurde: Davon geht die Welt nicht unter / Sieht man sie manchmal auch grau / Einmal wird sie wieder bunter / Einmal wird sie wieder himmelblau ...

Ja, wenn das so ist! Auf dem Programm der nächsten Wochen stehen Kochwäsche, Schmutzwäsche, Weißwäsche, Feinwäsche und Handwäsche (siehe Wikipedia: die schmutzigen Hände von Elon Musk). Aber insgesamt sind wir auf der sicheren Seite, denn Dash wäscht so weiß, dass sich die Wäsche sehen lassen kann. Für die jugendlichen Wähler der Linken: ein Slogan aus Zeiten der Babyboomer, um 1963.

"Sieg trotz Wahlfälschung" titelte nach der Wahl der Wahlberliner Anselm Lenz aus dem Hause Querdenker und warnte die Leser:innen: "Der 'Erdrutsch' macht klar: Der Feind kann sich auf etwas gefasst machen. Die Corona-Lüge, der Spritzengenozid, die Kriegstreiberei und die Terrorisierung von Millionen Oppositionellen in der selbst delegitimierten BRD werden niemals vergessen und nicht ohne Weiteres vergeben werden ... Wir greifen an! ... Die perfiden Covid-Lügner und Spritzenmörder sind auch die größten Fanatiker bei der Kriegstreiberei und dem Völkermord in Palästina ... Sie verstehen, dass wir nun den umfassenden Sieg ansteuern", so Anselm Lenz, der Ungeimpfte. Vielleicht Endsieg?

Viele der Rechtsradikalen, Erzkonservativen und Zwillingsfaschisten bereiten jetzt ihren beruflichen Neubeginn vor: Die alten und neuen Feinde der Menschenrechte werden vom Staat hervorragend subventioniert, mit Büros, Personal und Diäten ausgestattet – samt Freifahrschein durch die freie Republik. Sie freuen sich auf die nächsten Wahlen.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

(Mehr beim Politischen Aschermittwoch am 5. März im Theaterhaus: "Rucki zucki rechts" mit Peter Grohmann, Salvatore Panunzio, Levi Busch.)