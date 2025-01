Das Wettern der Woche: Vorsicht, Polizei!

Zwischen 2020 und 2022 starben laut einer Fallstudie der spanischen Journalistin Ter Garciá in 13 EU-Ländern mindestens 488 Menschen in Gewahrsam oder bei Polizeieinsätzen. Frankreich verzeichnete demnach mit 107 Fällen die meisten Ereignisse, gefolgt von Irland (71), Spanien (66) und Deutschland (60). Irland hatte mit 1,34 Todesfällen auf 100.000 Einwohner:innen die höchste Rate. Die Angaben stammen aus Presseanfragen bei den zuständigen Polizeibehörden, schreibt Matthias Monroy in der Zeitschrift "Cilip". In Riesa gab es keine Toten, in Los Angeles breiten sich die Flammen weiter aus und selbst die AfD hat nichts mehr zu verbergen und zeigt freiwillig ihre Brandbeschleuniger.

In sechs Wochen sind Wahlen und vielerorts wird aufgerufen, dass sich melden soll, wer weiß, was wird. Meine Omi Glimbzsch in Zittau hat sich daraufhin sofort gemeldet: "Red einfacher, Peter!"

Elon Musk wird inzwischen selbst von Rassisten als Rassist gehandelt – der Kerl sei wahrhaft böse, so Steve Bannon im Gespräch mit dem "Wettern der Woche". Er werde "diesen Kerl zu Fall zu bringen", erklärte der Fascho. Viele Faschos hierzulande fühlen sich als waschechte Demokraten, manche haben ehedem rot, grün oder sogar SPD gewählt und wollen nun ihre Zelte in Teilen bei der AfD aufschlagen: Vater, Mutter und Kind – aber die Mutti ist schwanger. Pille vergessen.

Mark Zuckerberg, wie Elon Musk, Trump, Orban, Weidel & Co. scharfer Gegner von Faktenchecks, greift hinterrücks und nachts Apple an: Das Unternehmen würde Leute auspressen, um an Geld zu kommen. Mammon first, sagt auch Merz. Mach den Faktencheck mit Correctiv und frag: Quo vadis, Demokratie?

Geht die Gute baden oder steht ihr keineswegs das Wasser bis zum Hals? Wo sind die Austromarxisten, wo Sokrates, Platon und Aristoteles? Gestern hab' ich sie noch mit Hannah Arendt und Kretschmann quatschen sehen. Vielleicht besteht ja eine gewisse Gefahr darin, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach Artikel 38/1 in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden? Um tolerant zu sein, muss man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen, sagte mir vor Redaktionsschluss Umberto Eco.

Wir müssen reden.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.