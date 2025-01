Gedenkstätte Grafeneck: "Ich will den 10.654 Menschen eine Stimme geben"

Es ist ein sonniger und warmer Tag Ende August 2024, an dem Gerd Holder vor den Urnengräbern steht, in den Händen ein Manuskript in einer Klarsichthülle, das er beim Sprechen knetet und auf das er nur selten schaut. Meist redet er frei. "Der Friedhof ist nicht nur Gedenkstätte, sondern auch für uns Friedhof." Für uns? Auf dem Gelände von Grafeneck wohnen und arbeiten heute Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen, auch Gerd Holder wohnt hier. Früher hatte er mal in der Pflege gearbeitet, dann wurde er krank, vor zwei Jahren kam er nach Grafeneck. Er wollte her. Und nun macht er Führungen für Besucher:innen. "Es war ganz klar, dass ich da mitmache", sagt er. "Ich habe gewusst, was hier passiert ist." Auch seine Eltern hätten es gewusst, alle in der Gegend.

Die Führungen sind "der Höhepunkt der Woche"

Die inklusiven Führungen sind etwas ganz Neues in Grafeneck, sie gibt es erst seit vergangenem Jahr. Kathrin Bauer, pädagogische Mitarbeiterin der Gedenkstätte, hat sie initiiert und bei der Aktion Mensch Förderung beantragt, nun sind sie für sie "immer der Höhepunkt der Woche". An jenem Augusttag nehmen an ihr Studierende der Katholischen Hochschule Münster mit ihrem Professor Jochen Bonz und einige Bewohner:innen aus Grafeneck teil. Die jungen Leute aus den Studiengängen Soziale Arbeit und Heilpädagogik/inklusive Pädagogik sind wegen des auf knapp zwei Jahre angelegten Projekts "Grafeneck – Münster // 1940 – heute" hier. Bonz möchte damit Wege kulturpädagogischer Erinnerungsarbeit in Zusammenhang mit den "Euthanasie"-Verbrechen der Nazis erkunden und entwickeln.