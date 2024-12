Ausstellung "ÜberLeben erzählen": Erinnern für die Zukunft

Lazzeri wurde 1961 geboren, 17 Jahre nach dem Massaker, doch auch sein Leben ist von den traumatischen Erfahrungen seiner Mutter geprägt. An einer anderen Videostation erzählt er, wie. Bis zu einem bestimmten Alter, sagt Lazzeri, "war ich für meine Mutter immer Anna Maria Bruna". Das waren die Namen seiner ermordeten Tanten, und wäre er ein Mädchen gewesen, wäre dies sein Name gewesen. Seine Haare seien lang und lockig gewesen und er durfte nicht, wie andere Jungs, auch mal aggressive Verhaltensweisen an den Tag legen, "das wurde sofort sanktioniert." Und er erinnert sich an die nächtlichen Schreie der Mutter, er hätte das Gefühl gehabt, es seien Monster in ihrem Haus gewesen, und irgendwann habe er auch geglaubt, sie sehen zu können.

Lazzeri hat das nicht dazu gebracht, mit der Geschichte seiner Mutter brechen zu wollen, im Gegenteil. Er engagiert sich in verschiedenen Initiativen für die Erinnerungsarbeit, dokumentiert in sozialen Medien die Geschichte und das Vermächtnis von Sant'Anna, "um sicherzustellen, dass die Welt nie vergisst, was dort geschehen ist", und damit so etwas nie mehr passiert.

Neben den Pardini-Schwestern und Lazzeri kommen in der Ausstellung noch viele andere Überlebende und deren Nachkommen zu Wort, immer wieder zeigen sich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede im Umgang mit und der Verarbeitung von jenem furchtbaren Tag im August 1944. Man sollte sich Zeit nehmen, die oft langen und nicht immer stringenten Erzählungen anzuhören und die Aufnahmen des Ortes, der zu ihm führenden Bergpfade und der Umgebung anzuschauen. Und weil an den Hör- und Sehstationen keine gesonderten Beschreibungen stehen, sollte man dabei unbedingt die am Eingang ausliegende Broschüre mitnehmen, die die Orientierung wesentlich erleichtert und wichtige Zusatzinformationen liefert. Am Ende entsteht daraus ein Mosaik, das ein tieferes Verständnis ermöglicht, wie Kriegsverbrechen wie das in Sant'Anna weiterwirken, warum es notwendig ist, an sie zu erinnern, und was für Lehren für die Zukunft im Idealfall aus der Erinnerung entstehen können. Es ist zu hoffen, dass nach Ausstellungsende all die gesammelten Film- und Audioaufzeichnungen irgendwann online zugänglich sind.