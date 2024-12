Stuttgarter Kesselbambule: Realpolitik und Utopie

Ein Projektor wirft Meinherz' Präsentation an die Wand im Raum Rosa, benannt nach Rosa Parks, eigentlich ist hier der Sunny High Club. Meinherz hat ihren Vortrag gespickt mit Diagrammen, die zeigen, wie sich in der Mobilität die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann widerspiegeln. Frauen würden öfter eine "begleitete Mobilität" ausüben, also irgendwen irgendwo hinbringen. Der Klassiker: Kinder in die Schule. Frauen, an denen in der Regel die Sorgearbeit – also Einkauf, Haushalt und Kinder – hängen bleibt, müssen deshalb öfter zu verschiedenen Orten gelangen; Männer dagegen fahren zur Arbeit und kommen abends nach Hause. Theoretisch ließe sich also für eine Autoabhängigkeit der Frauen plädieren, sagt Meinherz. Doch tatsächlich nutzen Frauen öfter den öffentlichen Nahverkehr, das Rad und gehen häufiger zu Fuß als Männer. Zudem ist der Besitz eines Autos eine monetäre Frage: Je niedriger das Haushaltseinkommen, desto niedriger ist die Quote der Autobesitzenden. Die Hersteller setzten aber auf das Luxussegment, denn dort sind die Gewinnmargen am höchsten. "Die Automobilität der oberen Einkommensklassen ohne Sorgearbeit beeinflusst die Mobilität der anderen Klassen", sagt die gebürtige Schweizerin.

"Stuttgart ist bereit für eine Mobilität von allen für alle", resümiert Toussaint-Teachout am Ende der Konferenz. Ob wirklich ganz Stuttgart bereit für eine Verkehrswende hin zur autofreien Stadt ist, darf gewiss in Zweifel gezogen werden. Drei Tage vor Konferenzbeginn wurde das deutlich im Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung, als es um die Parkplätze vor der Markthalle und den Superblock im Stuttgarter Westen ging. In beiden Angelegenheiten gibt es zwei klare Lager: die ökosoziale Mehrheit gegen eine Minderheit von CDU, Freien Wählern, FDP und AfD. Die vier letztgenannten möchten unbedingt die Parkplätze vor der Markthalle erhalten, trotz Parkhäusern in unmittelbarer Nähe. Der entsprechende Antrag, für den auch die AfD stimmte, wurde mit zehn zu neun Stimmen abgelehnt.

CDU-Kampagne gegen Superblock

Nächster Tagesordnungspunkt: Superblock in der Augustenstraße. Die CDU hatte bereits im August einen detaillierten Bericht von der Stadtverwaltung gefordert, in dem der Evaluationsprozess des Verkehrsprojekts aufgeschlüsselt werden sollte. "Jegliches Gefühl eines intransparenten Verfahrens muss auf jeden Fall verhindert werden", heißt es im Antrag. Die Beteiligung mehrere Institute und Akteure werfe Fragen auf. Stefan Oehler, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung und Gestaltung, fand das formulierte Misstrauen im Antrag "irritierend". Hannes Rockenbauch (SÖS) formulierte für das ökosoziale Lager scharfe Kritik: Die CDU begebe sich in das Fahrwasser der AfD, wenn sie wissenschaftliche Methoden anzweifle.

Im Mai 2023 hatten die Christdemokraten im Gemeinderat noch für den Superblock gestimmt. Nun sind sie eher dagegen. Mit Plakaten "Flop des Jahres?" warb die Partei kürzlich für einen Infostand am vergangenen Samstag in der Augustenstraße: Drei Stunden standen Parteivertreter:innen unter einem türkisfarbenen Schirm mit Parteilogo und diskutierten mit Anwohner:innen. Zur Mittagszeit sammelten sich dort rund 30 Menschen. "Ich find’s gut, dass sich jemand gegen diesen Quatsch einsetzt", sagt ein Mann, der mit Hund an der Leine vorbeikommt. Der Superblock sei eine "Katastrophe", mies kommuniziert und schlecht umgesetzt.