Katja Diehl, Mobilitätsexpertin: Die Suffragette der Verkehrswende

... ein Buch von Leslie Kern ...

... sehr spannend: dass man sich als weißer Mann bequem durch die Stadt bewegen kann, weil alles für den weißen gesunden Mann gebaut ist. Frauen ecken immer wieder an, etwa mit dem Kinderwagen. Am Bild der Suffragette gefällt mir auch, dass sie nicht nur für ein Frauenwahlrecht kämpften, sondern auch mit dem Rad unterwegs waren.

Sie sind Aktivistin und beraten gleichzeitig die Politik: in Österreich die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, in Baden-Württemberg den grünen Verkehrsminister Winfried Hermann. Wer lässt sich mehr sagen?

Das ist schwierig zu vergleichen. Während wir in Deutschland in Sachen Klimaschutz keinen Plan haben und Verkehrsminister Volker Wissing sich sogar gegen ein Tempolimit stellt, hat Leonore Gewessler einen Zeitpunkt festgelegt, bis zu dem sie klimaneutral beziehungsweise CO2-frei sein will und hat von da aus zurückdekliniert, was es dazu alles braucht. Es gibt ein Klimaticket, sie hat einen Tunnel und eine Autobahn nicht gebaut. Winfried Hermann ist ein Schachspieler, der geübt ist in verschiedenen Koalitionen, und er geht pragmatisch an die Probleme heran.

Bundes- und Landesebene lassen sich tatsächlich schwer vergleichen. Und Österreich hat andere Probleme als Deutschland. Wird die Mobilitätsprophetin im eigenen Land weniger gehört?

Die Österreicher wollten mit mir eine Stimme aus der Zivilgesellschaft in das Beratungsgremium holen. Und ich stichle immer, dass sie mich nur geholt haben, weil sie dann über Deutschland ablästern können. Den größten Lacher hatte ich, als ich zu einem Vortag in Österreich zu spät ankam, schnell eingestöpselt auf die Bühne eilte und sagte: Mein Zug hatte Verspätung. Das war eben die deutsche Bahn. Denn natürlich haben die Schweiz und Österreich eine andere Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei der Bahn.

Da würde Ihnen der Landesverkehrsminister zustimmen. Doch hier in Baden-Württemberg beschäftigen Sie sich mit Mobilitätsdaten und mit dem Thema Mobilität 2030. Was ist da Ihr Job?

Hermann will in Baden-Württemberg bis 2030 eine weniger autozentrierte Mobilität ausrollen. Das fängt je nach Bevölkerungsdichte an mit einem Rufsystem, wo nach Bedarf gefahren wird. Je höher der Bedarf umso höher die Taktfrequenz und je größer die Busse. Ich hielt da eine Keynote und dann kamen die Herren von den Verkehrsbünden und alle haben sich beklagt, wie ambitioniert dieser Plan ist. Da ist Hermann aufgestanden und hat gesagt, klar ist das ambitioniert, was sonst? Der hat gesagt, 2030 will ich da sein und es gibt Meilensteine und die überprüfe ich. Wer die CO2-Uhr der taz kennt, weiß, wie viel Zeit wir noch haben, bis das globale CO2-Budget für das Erreichen des 1,5-Grad-Limmits aufgebraucht ist.

Und der Verkehr macht davon rund 20 Prozent aus. Doch im Land von Porsche und Daimler macht man sich keine Freund:innen, wenn man weniger Auto will. Das hat in seiner ersten Amtszeit auch der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu spüren bekommen, als er meinte: Weniger Autos sind natürlich besser als mehr.

Wir müssen endlich lernen, dass sich die Welt gerade ändert und wir transformieren müssen. Wir können nicht dasitzen wie die drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen. Und wenn wir ehrlich sind, sind die Arbeitsplätze in der Autoindustrie auch deshalb so wichtig, weil sie gut bezahlt sind und das sorgt für Konsum und Umsatz in unserer Wirtschaft. Wir waren mal Weltmeister im Eisenbahnwesen, bei den Batterien, bei Solar- und Windenergie. Das sind wir alles nicht mehr, weil wir so sehr an das Auto geglaubt haben.