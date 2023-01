Mobilitätsplan Stuttgart: Ohne Verkehrswende geht es nicht

Als eine von fünf Modellkommunen des Landes wollte Stuttgart bis Ende des Jahres einen Klimamobilitätsplan erstellen. Der kommt nun später, dafür will Stuttgart bis 2035 klimaneutral sein. Ein Verwirrspiel.

"Wir stehen kurz vor Abschluss", antwortet die Pressestelle der Stadt Stuttgart auf die Frage, was denn aus dem Klimamobilitätsplan geworden sei. "Aus fachlicher Sicht sind wir schon recht weit." Stuttgart, immer gern leuchtendes Vorbild, wollte als eine von fünf Modellkommunen im Land bis Ende des Jahres einen solchen Plan erstellen. "Wir sind gerade noch in den finalen Abstimmungen mit dem Verkehrsministerium und unserem Gutachter", so die Pressesprecherin weiter. "Wir halten weiterhin am Ziel fest, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich um 40 Prozent zu reduzieren." Und auf Nachfrage, wann es denn soweit sei: "Wird Januar 2023 werden."

Ein Monat später ist kein Beinbruch, solange das Landes-Verkehrsministerium mitspielt, das einen Großteil der Kosten übernimmt. Einigermaßen verwirrend wird es indes, wenn man versucht, die Vorgaben mit den Klimazielen der EU in Übereinstimmung zu bringen.