Mobilität und Klimaschutz: Mit dem Mentimeter

Alle Gruppen sollen zu Wort kommen

Die Beteiligung besteht aus drei Teilen, wie Schulze ausführte: einer Untersuchung des Status quo, die bereits erarbeitet ist und anschließend vorgestellt wurde; der Entwicklung eines Leitbilds, das über das Ziel, also 40 Prozent weniger CO2 bis 2030, hinaus auch ein Szenario enthält, wie dieses Ziel erreicht werden soll; sowie schließlich den Maßnahmen einschließlich eines Umsetzungsprogramms, einer Priorisierung und einer Evaluation des Erfolgs.

Das wichtigste Gremium der Beteiligung ist ein "Forum Klimamobilitätsplan", an dem vier Personengruppen beteiligt sind: zuerst die 23 Stuttgarter BezirksvorsteherInnen, die ihre Stadtteile am besten kennen: dann 25 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte BürgerInnen, wobei darauf geachtet wurde, dass vier häufig unterrepräsentierte Gruppen entsprechend ihrem Anteil an der Stadtbevölkerung zu Wort kommen. Darunter Menschen "mit Migrationshintergrund", in Stuttgart mehr als die Hälfte, eine etwas zweifelhafte Kategorie, die hier aber ausnahmsweise einmal Sinn macht.

Zu den weiteren Gruppen, die gezielt ausgewählt wurden, zählen junge Menschen, Frauen und solche, die nicht über einen Hochschulabschluss verfügen wie in der Regel die Mehrzahl derer, die sich bei solchen Beteiligungen einbringen. Neben BezirksvorsteherInnen und Stadtbürgern sind zehn PendlerInnen dabei sowie 30 VertreterInnen von Verbänden wie dem ADAC, dem BUND oder den RadfahrerInnen des ADFC, die zu Verkehrsfragen auch sonst gehört werden.

Dreimal soll dieses Forum tagen: im April, Mai und September. Dazwischen liegt eine digitale Info-Veranstaltung im Juli mit öffentlicher Beteiligung. Einwände, die hier zur Sprache kommen, sollen in der dritten Runde des Forums aufgegriffen werden, ebenso solche aus dem Unterausschuss Mobilität des Gemeinderats, der sich noch vor der Sommerpause mit den Ergebnissen beschäftigen wird.

257.000 PendlerInnen kommen täglich nach Stuttgart

Und wo steht Stuttgart heute? Nur 40 Prozent der Bewohner nutzen in erster Linie das private Auto: nicht mehr als in anderen Städten. Ein Problem sind allerdings die Pendler. 257.000 pendeln täglich nach Stuttgart ein, 96.000 hinaus und 166.000 innerhalb der Stadtgrenzen, viele davon auch mit dem Auto. Mit dem Fußwegnetz sind 73 Prozent der Stuttgarter zufrieden, nur drei Prozent halten es für mangelhaft.

Nur der Radverkehrsanteil ist deutlich niedriger als anderswo. 69 Prozent der Stadtbewohner besitzen ein Fahrrad, doch zwei Drittel davon benutzen es so gut wie nie. 26 Prozent halten die Radwege für ungenügend. Zwar hat der Radverkehr in der Zeit der Corona-Pandemie zugenommen, allerdings eher zu Lasten des öffentlichen Verkehrs.

Ganz am Schluss stellt ein Teilnehmer im Mentimeter die noch unbeantwortete Frage, ob denn auch Stuttgart 21 auf den Prüfstand gestellt werde. Demnächst wird der Rosensteintunnel in Betrieb gehen, das zweitgrößte Infrastrukturprojekt der Stadt. Für fast eine halbe Milliarde Euro wird der Tunnel, 2010, also zwanzig Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, vom Gemeinderat beschlossen, noch mehr Autoverkehr durch die Stadt schleusen. Die Skepsis vieler TeilnehmerInnen, ob Stuttgart in Sachen Klimaschutz und Verkehrswende noch einmal die Kurve kriegt, ist nachvollziehbar.