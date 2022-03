Klimaschutz in Stuttgart: Schildkröten an den Schalthebeln

Tempo jetzt beim Klimaschutz! Ein Antrag im Stuttgarter Gemeinderat hat ehrgeizige Ziele für den Verkehr in der Stadt formuliert – 840 Tage später antwortet die Stadtverwaltung. Mit zwei Absätzen.

In einem Land vor unserer Zeit: Als Donald Trump noch die USA regierte und in den Supermärkten niemand Maske trug, als die Klimabewegung um Fridays for Future weltweit Millionen Menschen auf die Straße brachte und kurz nachdem Astronomie-Begeisterte gerade den seltenen Merkur-Transit bestaunen durften – in diesem November 2019, der heute so seltsam fern scheint, brachte die FrAktion, ein Bündnis linker Kräfte im Stuttgarter Gemeinderat, einen ambitionierten Antrag ein: "Die Landeshauptstadt schöpft alle Möglichkeiten aus, um eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs zu erwirken", lautet die Kernforderung, die sich ehedem an den beinahe vergessenen Oberbürgermeister Fritz Kuhn richtete (ein Grüner). Schon bis 2030, so die Zielvorstellung des Antrags, sollen in der Stadt 70 Prozent weniger Pkw-Kilometer gefahren werden. Als Beitrag zum Klimaschutz, versteht sich.