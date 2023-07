Verkehrswende: Mit Plan oder im Chaos?

Daher würde sich Krull freuen, wenn sich mehr Machthaber:innen für eine zügige Halbierung der Automenge aussprechen würden. Sein Eindruck aber ist: Die Politik meint es nicht ernst mit der Verkehrswende. Die Unternehmen wollen eine Verkehrswende nur dort, wo sie ihre Profite nicht bedroht. Und die Rolle der Gewerkschaften ist ambivalent. Allerdings habe sich bei der Beschäftigtensicht in den vergangenen Jahren viel getan, meint Krull. So wären viele Menschen früher mordsmäßig stolz gewesen, beim Daimler zu schaffen. Heute sei dieser Produzentenstolz nicht mehr so verbreitet, seit dem Abgasskandal würden einige in den Werken sogar Scham empfinden, in aller Regel ohne ihr Wissen an diesem Betrug mitgewirkt zu haben.

"Insofern", sagt Krull, "könnten sich viele gut vorstellen, woanders zu arbeiten. Der Lohn muss dann halt auch stimmen, das ist ein Knackpunkt." Dennoch plädiert er entschieden dafür, die Konversion der Autoproduktion jetzt anzugehen. Denn mit Blick auf die Zukunft "drohen harte Brüche, die ich mir heute kaum ausmalen will". Ihm zufolge gebe es nur zwei Optionen: Entweder einen strukturierten nachhaltigen Umbau der Industrie hin zu einer weniger individuellen Mobilität und mehr öffentlichem Verkehr – oder eine Transformation vorangetrieben durch Chaos und Desaster, wenn der Klimawandel noch stärker eskaliert, geopolitische Spannungen weiter zunehmen und das China-Geschäft deutscher Hersteller vielleicht nicht mehr ganz so golden läuft wie in den vergangenen Jahren.

Vielleicht braucht es ein Fukushima für den Verkehr

Aktuell spricht viel für die Desaster-Variante. "Die Regierung hält ihre Klimaschutzgesetze nicht ein, das Bundesverfassungsgericht fordert auf, nachzubessern, aber die Regierung hält sich nicht daran." So befreite das Kanzleramt etwa Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in diesem April von der Pflicht, ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vorzulegen, wie die Ziele zur Treibhausgas-Reduktion im Verkehrssektor erreicht werden sollen. Nachdem diese im vergangenen Jahr wieder einmal verfehlt wurden.

Trotz düsterer Rahmenbedingungen bleibt Krull einigermaßen zuversichtlich. "Für den Atomausstieg hat es erst Fukushima gebraucht", vielleicht brauche es für die Verkehrswende erst noch eine vergleichbare Katastrophe. Aber er verweist darauf, dass der Kohleausstieg vorangetrieben werde, obwohl auch von dieser Branche etliche Arbeitsplätze abhingen. Und er betont, dass mit einer Wende von der Pkw-Produktion hin zu mehr Bussen und Bahnen auch im ländlichen Raum so viele neue Jobs entstehen könnten, dass sie den Verlust an anderer Stelle vielleicht sogar überkompensieren. Im Sammelband "Spurwechsel. Konzepte für eine neue Mobilität", an dem Krull mitgewirkt hat, hätten sie das durchgerechnet.