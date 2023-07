Danyal Bayaz: Auf einen Snack mit dem Minister

Dafür würde er töten

In der türkischen Bäckerei isst er eine halbe Baklava. "Thomas, du musst das probieren. Dafür würde ich töten", sagt er zum grünen Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel, der den Finanzminister in seinen Wahlkreis eingeladen hat. Am Tag zuvor hatte er in seiner Geburtsstadt einen Termin an der Universität, an diesem Morgen ging es weiter ans Bunsen-Gymnasium, wo er auf der Bühne von den Schüler:innen befragt wird. "Pizza oder Pasta?" – "Ganz klar Pasta. Am liebsten Spaghetti aglio e olio."

Mit Zuckerstreuseln verzierte Donuts gab es vor Kurzem bei der Geburtstagsfeier seines Sohnes. Fotos davon hat Bayaz in seiner Instagram-Story geteilt. Der Sohn wurde zwei Jahre alt und hat ein Laufrad bekommen. Sein Vater bevorzugt das Auto – in einer schicken Mercedes-Karre fährt ihn sein persönlicher Fahrer meist von München nach Stuttgart und wieder zurück. In München lebt er mit seiner Frau Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.

Kurz nach der Geburt seines Sohnes liebäugelte der gerade ernannte Finanzminister mit der Idee einer Elternzeit und entfachte damit eine hitzige Debatte. Die einen haben ihn dafür gefeiert, die anderen für verrückt erklärt, Elternzeit für Minister und Abgeordnete überhaupt in Erwägung zu ziehen. Mit viel Homeoffice und "fest eingeplanten Freiräumen" habe er es schließlich ohne berufliche Auszeit geschafft. Kürzlich sei sein Spotify-Algorithmus durcheinander gekommen, erzählt Bayaz: Der Sohn habe statt Hip-Hop lieber das Buslied hören wollen. "Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch", singt der Minister und demonstriert die Wischbewegungen mit den Armen.