Anne Spiegel und die Männer: Blame Game

Kretschmann liegt aber nicht nur im konkreten Fall falsch, sondern grundsätzlich. Er selber trennt Privates von Politischem weitgehend, verspürt nicht einmal die Versuchung, etwa mit seinem immensen Opernwissen anzugeben. Insgesamt ist so viel Zurückhaltung aber keineswegs "üblich". Ganz im Gegenteil: Gerade Wahlkämpfer spielen gern familiäre Stärken aus, spätestens seit dem berühmten Werbespot Ende der fünfziger Jahre über "diesen Mann, der hier mit Frau und Kind aus dem Bahnhof kommt". Sein Name lautet "Herr Schmidt, Herr Helmut Schmidt" (Wahlwerbespot 1957 auf YouTube). Konrad Adenauer entspannte sich etwa zeitgleich sommers beim Boccia in Cadenabbia, sogar mit Hut und Krawatte, in Schwarz-weiß festgehalten und daheim verbreitet.

Die ganze Nachkriegsrepublik wusste, dass "Fröschle" der Kosename von Kurt-Georg Kiesingers Enkelin Caecilia-Domenica war, die der Großvater natürlich gern auf dem Arm trug. Bekannt war auch, wie er gern zum 1954er St. Emilion, Château Ausone, griff – nicht nur an hohen Feiertagen - und später zum 1958er Château Talbot, St. Julien, Médoc. "Diese Überblendung vom Amtlichen ins Private und umgekehrt ist kennzeichnend (…) für sein eigenes Erscheinungsbild", schrieb einmal der "Spiegel" nach einem Besuch im heimatlichen Tübingen über die "lebenswichtige Funktion des Privaten".

Günther Oettinger gab den emanzipierten Ehemann

Die Geschichte von Baden-Württemberg, das in diesen Tagen 70 Jahre alt wird, ist reich an solchen Überblendungen. Immer wieder führen mächtige Männer, von Lothar Späth bis Walter Döring, ihre Frauen und private Erkenntnisse vor. Nicht zuletzt, um sich im Laufe der Zeit eine immer modernere Rolle zuzuschreiben. Günther Oettinger gab den emanzipierten Ehemann in einem Doppelinterview mit seiner Frau Inken zu einem Zeitpunkt, da von der Schieflage dieser Ehe schon heftig geraunt wurde. Er bringe zwar nie den Müll weg, stehe aber schon mal abends in der Schlange an der Supermarktkasse ("Die Kassiererin hat sich schon daran gewöhnt"), hieß es da. Nach dem Supermarkt wird bis heute gesucht.