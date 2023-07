Nachlese Interview Prayon: Schade, Böhmermann

Kurz darauf twitterten dann das "ZDF Magazin Royale" und Böhmermann, garniert mit zwei gelben Emoji-Mittelfingern über zwei große Accounts (Reichweite zusammen fast drei Millionen Follower:innen): "Den Stinkefinger und das #ZDFMagazin verbindet eine lange gemeinsame Geschichte voller amüsanter Falschmeldungen und vergessener Faktenchecks." Falschmeldungen? Vergessene Faktenchecks? Meinen die uns?

Varoufakis' Stinkefinger war gut

Im Tweet verlinkt ist jedenfalls ein Video von 2015, da war Böhmermann noch für "ZDF Neo", einen Ableger des Zweiten, auf Sendung. In der Folge ging es um den damaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis, sie wurde einer der ersten großen Coups in Böhmermanns Karriere. Die Geschichte hinter "Varoufake" in aller Kürze: Zu der Zeit steckte Griechenland seit Jahren in einer schlimmen Schuldenkrise. Vor allem Deutschland zwang dem Land einen rigiden Sparkurs auf, während deutsche Krawallmedien den Begriff der "Pleitegriechen" prägten. In Griechenland selbst wurden Krankenhäuser geschlossen, Rentner:innen konnten kaum mehr etwas zu essen bezahlen, Jugendliche waren aller Hoffnung auf die Zukunft beraubt, immer mehr Menschen wurden obdachlos, es war alles sehr elend.

In dieser Situation brachte Günther Jauch in seiner Sendung einen Einspieler, in dem Varoufakis während einer Rede Deutschland den Stinkefinger gezeigt haben soll. Riesige Aufregung. Varoufakis dementierte. Den Finger hatte er tatsächlich gezeigt, allerdings nicht gegenüber Deutschland, sondern in anderem Zusammenhang und zwei Jahre zuvor. Der junge Böhmermann behauptete daraufhin, seine Redaktion habe die Geste gefälscht, woraufhin ganz Mediendeutschland hitzig über Wahrheit und/oder Fake diskutierte. Für dieses Stück bekam Böhmermann den Grimme-Preis. Er wurde zurecht dafür gefeiert, der Presse etwas über Sorgfaltspflicht und Quellenprüfung beigebracht zu haben. Scharfe Satire, gute Nummer. Ob aber das Varoufakis-Video als Antwort auf das Kontext-Interview mit Christine Prayon passt?