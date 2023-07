Nachlese Interview Prayon: Achtung statt Ächtung

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten: Auf dem Prüfstand, klarer noch, auf dem Gefechtsfeld stehen ARD und ZDF. Der Vorwurf der einseitigen Berichterstattung, Stichwort "Rotfunk", ist so alt wie die Anstalten selbst, wird mit Vorliebe im konservativen Lager erhoben und gerne genährt von politisch nahestehenden Zeitungen, denen die "Zwangsgebühren" ein Dorn im Auge sind. Hinzugekommen ist in letzter Zeit das Etikett "Staatsfunk", das, je nachdem welches Thema ansteht, von rechts und links bemüht wird. Rekurriert wird dabei gerne auf die Talkshows, die bisweilen als ausgelagerte Besprechungen von Regierungsvertreter:innen erscheinen. Und parallel dazu hat sich eine Debatte entwickelt, die den Anspruch der Medien, die "Vierte Gewalt" im Staate zu sein, als Chimäre erscheinen lassen könnte. Erinnert sei an Richard David Precht und Harald Welzer, die von einer "Selbstgleichschaltung" schrieben und dafür fast gesteinigt wurden.

In diesem Minenfeld bewegt sich Prayon, wenn sie davon spricht, dass Welke & Co. Positionen von Gruppen unablässig wiederholen, die "gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen". Das wäre die klassische Hofnarren-Rolle.