Christine Prayon, Kabarettistin: Birte spielt nicht mehr mit

Obacht, Frau Prayon, da droht Beifall von der rechten Seite.

Hört man auf zu reden, weil man eventuell falsch verstanden wird? Natürlich werde ich falsch verstanden, ich werde ganz bestimmt falsch verstanden, also wenn ich mich auf eins verlassen kann, dann darauf. Aber es ist bedenklich, wenn ein Klima herrscht, wo man so schnell verurteilt wird für das, was man sagt.

Auch der Kabarettist Gerhard Polt ist nicht davor gefeit, falsch verstanden zu werden. Bei den Proben kürzlich in den Münchner Kammerspielen wurde er von der Dramaturgie zur Ordnung gerufen, als er einen indischen Pfarrer parodiert hat. Denkt man denn, die Zuschauer:innen sind so blöd, dass sie den bitteren Sarkasmus nicht verstehen, der hinter den schonungslosen Parodien von Polt steht?

Satire lebt ja von Zwischentönen, von Ambivalenzen, von Doppeldeutigkeiten, von dem Selbstdenkenkönnen, Dechiffrierenkönnen, manchmal auch von dem, was nicht gesagt wird. Wo etwas im Raum schwebt oder da ungelöst bleibt. Das alles geht doch verloren dabei, wenn ich nur noch auf den Faktencheck poche, der stimmen muss. Für mich ist dann die Arbeitsgrundlage weg. Es muss möglich sein, dass Dinge in der Schwebe bleiben. Wenn es diese Räume nicht mehr gibt, ist die Kunst tot. Wenn einer wie Polt, ein integrer, kluger Kabarettist, sich mittlerweile rechtfertigen muss, dann ist das absurd.

In Ihrem Buch, das ein Buch über Ihr neues Programm "Abschiedstour" ist, haben Sie das Wort N-Küsse schwarz durchgestrichen.

Ja, da hab' ich lange lange lange lange drüber nachgedacht, viel viel viel diskutiert, weil es mittlerweile so so so schwer ist. Und das ist jetzt durchdacht. Ich benutze das Wort nicht in meinem Alltag. Selbstverständlich nicht. Es ist rassistisch und somit ist es richtig, dieses Wort nicht zu verwenden. Wenn ich aber eine Kunstfigur, die eindeutig rechts oder rassistisch ist, so etwa sagen lasse, dann ist das etwas, was unter Kontext fällt. Das muss ich in der Kunst sagen können. Wenn ich Hitler auf der Bühne oder im Film nicht mehr den Hitlergruß machen lassen darf, wenn sich Hitler politisch korrekt ausdrückt, dann sind die Nazis eigentlich auch in Ordnung, gewesen, oder? Einmal hab ich das an einem Abend gemacht, die Nummer mit einem faschistischen Comedian, der das Wort sagt. An dem Punkt ist eine Frau aufgestanden und laut stampfend rausgegangen. Protest. Die Vorstellung war kaputt. Die Hälfte ging aus Solidarität, die andere blieb.

Wer provoziert, muss auch mit drastischen Reaktionen rechnen, oder?

Das war keine Provokation. Ich habe jemanden gezeigt, der provoziert. Das lässt sich nur im Kontext verstehen. Wenn ich das aber nicht darf, dann können wir auch nicht mehr über Rassismus reden, dann können wir ihn auch nicht begreifen und gesellschaftlich bearbeiten. Doch die Kunst, das Kabarett muss darüber reden. Sehr gerne hitzige Debatten, aber bitte nicht das Reden verbieten. Es beraubt die Menschen des Denkens und entmündigt sie. Ich will nicht, dass man mir vorschreibt, mit wem ich reden darf und mit wem nicht. Ich möchte meinen Kopf benutzen dürfen und das selber entscheiden.

Lassen Sie uns noch über das Ende des Kapitalismus, über Brööt reden. So heißt in Ihrem Buch respektive Programm "Abschiedstour" die gerechtere Gesellschaft, die Utopie, die den Kapitalismus ablöst. Nicht Bröötismus, sondern kurz und knackig Brööt. Wie kommt Brööt an?

Super, die Leute wollen Brööt! Die mögen das, die gehen die Gedanken auch alle mit. Da wird nicht zugemacht. Es gibt Worte, die zumachen. Die versuche ich zu vermeiden und neue Worte dafür zu finden.

Wie kommt man auf ein Wort wie Brööt, um eine Utopie zu beschreiben?

Naja, wie findet man ein Wort? Ich suche auf der Bühne danach. Es ist also ein spielerischer Vorgang, bei dem dann so etwas Rausgewürgtes, Rausgeborenes rauskommt. Das klingt dann wie Brööt.