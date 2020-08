Christine Prayon: "Liebe Chaoten, liebe Radikale, liebe Gegen-alles-Seier"

Wer ihr jetzt das Etikett Krisengewinnlerin aufkleben will, muss mit heftiger Gegenwehr rechnen. Christine Prayon lässt sich ungern in Schubladen stecken, in diese schon gar nicht. Dafür hat der Protest zu sehr ihr Leben verändert, ihren Blick auf die Politik, das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Medien, wie sie im Gespräch mit Kontext betonte. Die Frau mit dem komischen Talent ist überraschend und durchaus anstrengend. "Verweigert sich radikal kabarettistischer Meterware", nennen das die Juroren beim Deutschen Kleinkunstpreis, den sie 2012 erhielt. Es ist einer von inzwischen vielen Würdigungen, im vergangenen Jahr kam der Dieter-Hildebrandt-Preis dazu.

Es ist wenig verwunderlich, dass Christine Prayon zu den ersten UnterstützerInnen für das Lenksche S-21-Denkmal in Stuttgart gehört. Sehen doch beide Kunstschaffende, was in diesem Milliardenprojekt alles drin steckt: Mieser Kapitalismus, pharisäerhafte Politik, unverhohlene Volksverdummung. Christine Prayon und Peter Lenk – beide verstehen es trefflich, den Mächtigen die Hosen herunter zu lassen. In Wort und Bild, Sprache und Skulptur. Respektlos und natürlich immer – mit Humor.