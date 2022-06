Kontext im Kontext: Pharisäer unter uns

Das mag glauben, wer ihren Imagekampagnen glauben will. Im November 2019 überraschte ihr Lobbyklub, der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV), mit gleichen Titelseiten von der "Backnanger Kreiszeitung" über die SWMH-Ableger bis zum Zollern-Alb-Kurier und der Botschaft: "Die beste Zeit für guten Journalismus ist jetzt." Soll heißen, wer ihre Blätter abonniert ist gefeit gegen Hass und Hetze, gegen Lügen und Fake News. Das sei sehr anspruchsvoll, meinte damals die Chefredakteurin der "Ludwigsburger Kreiszeitung", Ulrike Trampus, in einer Zeit, in der die Leute äußerst kritisch auf den Journalismus schauten. Da könne man doch nicht einfach sagen: "Wir wissen, wie alles funktioniert." Sie fehlte bei den Unterzeichner:innen.

Es ist nur ein Beispiel für das Pharisäertum in den Zeitungen, die heute Medienhäuser heißen, weil sie denken, sie müssten ein Gemischtwarenladen sein: aus Gedrucktem, Digitalen, Radio und Reisebüro, Brief- und Weinversand. In Wahrheit sind viele einfach nur kostendrückende Teppichhändler, die sich wundern, wenn ihre falschen Perser an der Haustür zurückgewiesen werden: Mir kaufet nix.

Die "Heilbronner Stimme" etwa ist so ein Blatt, das aus seinem Monopol Kapital schlägt, indem es abschafft, was Geld kostet. Die Tarifbindung zum Beispiel oder die eine oder andere Außenredaktion oder das Korrektorat. Die Gewerkschaft macht dann dicke Backen und spricht von "böswilligen Angriffen" auf die Tarifautonomie oder einem neuerlichen Kahlschlag in der Redaktion, aber das erschrickt Verleger wie Tilmann Distelbarth nicht. Der Tendenzschutz setzt die Mitbestimmung der Arbeitnehmer weitgehend außer Kraft, die Nähe zum Nachbarn Thomas Strobl (CDU) tut ein Übriges.

Warum immer mehr Frauen auf BHs verzichten

Dieser Distelbarth sagt dann Sachen wie, man müsse sich weniger in Richtung Werbekundschaft orientieren, mehr in Richtung Abonnent:innen. Das ist interessant, weil ersteres die Sichtweise stärkt, Zeitungen seien von solchen Verlegern schon immer als mit Texten garnierte Anzeigen betrachtet worden. Und zweiten daraus geschlossen werden könnte, dass jetzt die Leserschaft wichtig wird. Das allerdings ist nur insoweit richtig, als der Reklamemarkt in den Gazetten zusammengebrochen ist, die Beilagen von der AfDkein Ausgleich sind und die Klickzahl die neue Währung ist. Es gilt also, soviel User:innen wie möglich zu erreichen, am besten solche, die sich auf ein digitales Abonnement einlassen, das ihnen ein emotional aufregendes Dauerfeuer verspricht. In den Stuttgarter Zeitungsnachrichten finden sich dann Erklärstücke zu der Frage: "Warum immer mehr Frauen auf BHs verzichten". Weil es "viel geiler" ist, antwortet die Podcasterin Kim Hoss.