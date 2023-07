Porsche-Hauptversammlung und Nazi-Banner: Die Unerträglichkeit des Unleugbaren

Gewalt gegen Letzte Generation

In Stuttgart führten Mitglieder der Letzten Generation am vergangenen Samstag erneut Aktionen durch. Sie klebten sich an insgesamt neun Straßen in Stuttgart fest, unter anderem an der Theodor-Heuss-Straße, der B14, der B27 und dem Heslacher Tunnel. Somit war es der bisher größte Protest der Vereinigung in Stuttgart. In einer Pressemitteilung über die Protestaktion verwiesen die Aktivist:innen auf die 24 kürzlich veröffentlichten Maßnahmen des Stuttgarter Bürgerrates, wie die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Unsere Kolumnistin Elena Wolf hatte bereits in Kontext-Ausgabe 631 vor zunehmender Gewalt gegen "Klima-Kleber" gewarnt. Handy-Videos in den Sozialen Medien zeigen, wie Klimaaktivist:innen von Autofahrer:innen getreten, aggressiv von der Straße gezerrt und ihnen die Protestbanner entrissen werden. Am Killesberg schob ein Autofahrer beim Versuch an ihm vorbeizufahren, einen Aktivisten mit der Motorhaube vor sich her. Die Polizei prüfe nun auf Körperverletzung. (fra)