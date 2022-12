Porsche-Miteigentümer Rosenberger: Der dritte Mann taucht auf

Ein schönes Paar in LA in den 1950ern: Rosenberger und seine Frau Anne. Foto: Archiv Sandra Esslinger

Diese Frau ist Anne Junkert, einst Chefsekretärin bei Ferdinand Porsche, spätere Gattin Rosenbergers – und Patentante eines jener Kinder, die damals mit "Onkel Al" im Sportwagen umhergesaust sind. Hartmut Wagner, ihr Großneffe, schmunzelt heute noch, wenn er sich daran erinnert. Im Pforzheimer Reihenhaus des 71-Jährigen stapeln sich die Aktenordner mit den Aufschriften "Tante Anne an Tante Martha", woraus er die Erkenntnis gezogen hat, dass die Fürsorge der berühmten Kompagnons keine war. "Al ist an Porsche zerbrochen", sagt der pensionierte Sozialarbeiter, "der Schutz vor den Nazis ist eine Legende". Wagner holt Ferry Porsches gedruckte Selbstbespiegelung aus dem Regal, 360 Seiten stark, mit sieben Zetteln dazwischen, die auf den Namen Rosenberger hinweisen. Am schlimmsten findet er den Satz mit der "Arierin", seiner 1995 gestorbenen Patentante.

In seinem Keller steht noch ein blauer Koffer, in dem die Briefwechsel von Tante Anne verstaut waren, bereitgestellt für einen Professor, der Licht ins Dunkel bringen sollte: Wolfram Pyta von der Uni Stuttgart. Er hat viel über Hindenburg und Hitler gearbeitet, ist nebenbei noch Direktor der Ludwigsburger Forschungsstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Porsche beauftragt ihn, die Unternehmensgeschichte von 1931 bis 1951 aufzuarbeiten, Etat 300.000 Euro. Eine Stiftungsprofessur am Institut folgt, angelegt auf zehn Jahre, gesponsert mit drei Millionen Euro. 2017 entsteht ein Buch ("Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke"), mit dem auch die Nachkommen leben können, wird ihnen doch versichert, dass ihre Vorfahren "keine innere Bindung" zu den Kernzielen des NS-Regimes verspürt haben. Auch habe er, Pyta, "kein einziges Zeugnis" gefunden, das eine antisemitische Einstellung von einem führenden Mitglied der Porsche GmbH "eindeutig belegen" würde. Der Koffer verbrachte ein Jahr im Institut. Er habe nicht den Eindruck gemacht, je geöffnet worden zu sein, erzählt Wagner.

Dasselbe trifft auf das Buch "Stuttgarter NS-Täter" (Hg. Hermann G. Abmayr) zu, in dem der Wirtschaftsjournalist und Kontext-Autor Ulrich Viehöver bereits 2009 die Mär vom unpolitischen "Nazi-Tüftler" entlarvt hat. Obwohl Auftakt für eine Reihe kritischer Berichte im In- und Ausland, und trotz der Ankündigung gegenüber der israelischen Zeitung "Haaretz", die eigene NS-Geschichte erforschen zu lassen, findet das Werk bei Pyta keine Erwähnung.

SWR-Journalist bringt den Stein ins Rollen

Mitte September 2017 reist der SWR-Journalist Eberhard Reuß nach Los Angeles. Sein Ziel ist die Familie Esslinger, die mit den Rosenbergers verwandt ist und den Hauptteil ihres Nachlasses verwaltet. Vor laufender Kamera erzählt Phyllis Esslinger, im Januar 2016 habe eine Mitarbeiterin von Pyta angerufen und gefragt, ob sich ihr Chef bei ihr melden könne. Auf ihr Ja sei das nie geschehen, "I never heard from him". Der Bericht schafft es bis in die "New York Times".