Mobilitätswende: Der Umbau ist Arbeit

Beim Kampf fürs Klima ist der Verkehr das größte Problemkind der Bundesrepublik: Die Emissionen steigen ebenso wie die Zahl der Autos. Im Stuttgarter Gewerkschaftshaus präsentierte die Rosa-Luxemburg-Stiftung Strategien für einen Spurwechsel. Viele gute Ideen stießen auf überschaubares Interesse.

Mario Candeias erinnert sich noch, dass er vor gut zehn Jahren schon einmal über die Krise des Autos und die Perspektiven einer grünen Transformation referiert hat. Eingeladen hatte ebenfalls die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), das Thema lockte 700 Leute an und schon damals lagen Konzepte auf dem Tisch, wie sich die Mobilität in der Bundesrepublik umweltverträglicher gestalten ließe. Dann kam die Abwrackprämie, das Schienennetz der Deutschen Bahn hat sich in der Zwischenzeit verkleinert, die Emissionen im Verkehr sind weiter gestiegen, die Zahl der PKWs auf den Straßen hat immer neue Rekorde gebrochen, neuerdings sind wir beim Tankrabatt angelangt und noch nicht mal ein Tempolimit ist drin. "Der Fortschritt ist eine Schnecke", urteilt Politikwissenschaftler Candeias und betont, dass in Zukunft mehr gehen muss.

Im Stuttgarter Gewerkschaftshaus plante die linke Rosa-Luxemburg-Stiftung vergangenen Samstag mit knapp 100 Interessierten den Spurwechsel: weg von der Vormacht des Autos und hin zu einem attraktiven ÖPNV, der günstig und, wie Candeias sagt, perspektivisch kostenlos sein soll. "Dass ein Umbau erfolgen muss, ist allen klar", findet er, und das spreche sich inzwischen auch in den Betrieben der Autoindustrie herum, wo er an einer Beschäftigtenbefragung beteiligt war. Größter Knackpunkt sind dabei natürlich die Arbeitsplätze, die in der Republik und in Baden-Württemberg ganz besonders vom motorisierten Individualverkehr abhängen.