Koalitionsvertrag und Verkehr: Die Ampel steht auf gelb-rot

Ansonsten ist das Einzige, was der neuen Koalition zum Autoverkehr eingefallen ist, die weitere Elektrifizierung. Bis 2030 sollen nun 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein, und Deutschland soll "Leitmarkt" für die Elektromobilität werden. Dafür soll die Autoindustrie weiterhin großzügig mit Fördermaßnahmen unterstützt werden. Ab 2035 sollen dann nur noch "CO2-neutrale Fahrzeuge" in ganz Europa zugelassen werden. Wenn man das wörtlich nimmt, dürften es dann also gar keine Neuzulassungen mehr geben, da schon in Anbetracht der Produktionsenergie kein Auto jemals wirklich CO2-neutral sein kann. So haben es die Ampel-Verhandelnden aber sicherlich nicht gemeint. Abgesehen davon müsste auch die Stromerzeugung bis dahin zu 100 Prozent erneuerbar sein, was in Anbetracht der Ausbaugeschwindigkeit ebenso wenig realistisch ist. Stattdessen soll der Autoverkehr gleich mehrfach großzügig unterstützt werden – unter anderem durch den Ausbau von mindestens einer Million öffentlicher Ladepunkte.Von einer im Sinne des Klimas dringend notwendigen Verlagerung sowohl des Personen- als auch des Güterverkehrs weg von der Straße liest man hingegen wenig Konkretes. Beispielsweise könnte eine Senkung der Trassenpreise für die Nutzung des Schienennetzes die Bahn deutlich attraktiver machen. Diese Maßnahme soll jedoch nur umgesetzt werden "sofern haushalterisch machbar". Der designierte Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, hat hingegen via "Bild"-Zeitung als erstes angekündigt, "Autofahrer entlasten" zu wollen – was genau das Gegenteil der notwendigen Verkehrsverlagerung bewirken würde.