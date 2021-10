Kostenloser Nahverkehr: Einfach einsteigen

Während in Stuttgart noch nicht einmal eine Nullrunde mehrheitsfähig war, schlägt Heidelberg einen ganz anderen Weg ein: Im Sommerinterview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" kündigte der Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) an, was nach Aussage des grünen Kommunalpolitikers Christoph Rothfuß bis dahin noch nicht einmal die Stadträte wussten: Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll in Heidelberg gebührenfrei werden. Vorgesehen sind drei Stufen: Zuerst soll die Nutzung an Wochenenden gratis sein, im zweiten Schritt täglich für alle unter 18 Jahren und RentnerInnen. Und schließlich sollen alle kostenfrei fahren können.