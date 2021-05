Bahnverkehr: Das Orakel von Standi

Hartmut Jaißle rät zu einem ganz anderen Vorgehen: "Oifach erst amol fahra." Dies könne auf einer touristischen Linie – anders als im Ballungsraum – auch zuerst mal mit Tempo 30 geschehen, was die Infrastruktur eben hergebe. "Das andere kommt nach und nach." Als Beispiel einer positiven Salamitaktik auf schwierigem ländlichen Terrain beschreibt er den Weg der Schwäbischen Alb-Bahn: Zuerst fuhr im Touristenverkehr der "Ulmer Spatz" nach Münsingen, dann folgte Schülerverkehr. Er selbst plante den Busverkehr in der Region und lies den Bus am Marbacher Bahnhof enden. So führte er dem Zug die Fahrgäste zu – anstatt der Schiene Konkurrenz zu machen. Als wieder täglich Züge zwischen Engstingen und Gammertingen fuhren, hat Hartmut Jaißle dafür parallele Busse der Linie 400 gestrichen. Die gewonnenen Kapazitäten wurden für mehr Busse in den Tagesrandlagen und am Wochenende genutzt.

Problemfall Deutsche Bahn

Es gab Zeiten, in denen die Deutsche Bahn Stecken für eine Deutsche Mark verkaufte – so wechselte etwa die Ammertalbahn Tübingen-Herrenberg den Besitzer. Teilweise gab es bei Übernahmen sogar noch Geld dazu – als Ausgleich für von der Deutschen Bahn unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen. Im Zabergäu, bei der Strecke von Lauffen nach Leonbronn, hatte der Landkreis damals beim Eine-Mark-Angebot der Bahn nicht zugeschlagen, das rächt sich jetzt. Denn nun gehört die Strecke noch immer der Deutschen Bahn, sie will bei Reaktivierungen nun selbst bauen und dabei gut verdienen. Hans-Martin Sauter, VCD-Vorsitzender in Heilbronn-Franken, kennt Kalkulationen der DB Netz AG, in denen ein Sicherungsposten pro Tag mit 2.000 Euro veranschlagt wird. So kostete die Planung von zwei Bahnsteigen an der Frankenbahn nach Würzburg 600.000 Euro, deren Ausbau dann 2,6 Millionen Euro. So sei es schwierig, bei einer Standi auf über 1,0 zu kommen. Dabei ist Hans-Martin Sauter dafür, die Zabergäubahn nach Eisenbahnstandard (EBO) und nicht als Stadtbahn (BOStrab) auszubauen, des möglichen Güterverkehrs wegen. An der Strecke gebe es einen Schrotthändler, der gerne per Bahn verladen wolle.