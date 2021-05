"Ländlemeister": Vibrations für den VfB

Der VfB Stuttgart mitsamt seiner Mitgliedschaft sollte sich glücklich schätzen, dass Vogt den Bettel nicht entnervt hingeworfen, die Notbremse angesichts der zahllosen Schmutzkampagnen nicht gezogen hat. Und mit seinem einstigen Widersacher Thomas Hitzlsperger anscheinend wieder konstruktiv zusammenarbeitet. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn ganz egal, ob "Hitz" seine offenen Attacken gegen Vogt selbst geritten hat, oder ob er nur das Vehikel war, quasi von anderen geritten wurde: Nach solchen Vorkommnissen weiter gemeinsam zu arbeiten ist etwas Besonderes. Und vielleicht ist unser VfB eben doch nicht nur beim Lügen und Betrügen und Absteigen und ein schlechtes Bild abgeben etwas Besonderes, sondern auch bei den guten Sachen. Vielleicht ist der VfB eben doch völlig zu Recht der Herzensclub so vieler Menschen, mit all seiner Tradition und ja immer noch Platz fünf in der ewigen Bundesligatabelle, bitteschön.

Was die am 18. Juli anstehende Mitgliederversammlung inklusive Wahl des nächsten Präsidenten und zahlreicher weiterer Funktionsträger angeht, so dürfen wir gespannt sein, ob nach dem Abgang einiger Miesepeter endlich einmal die so genannten positive vibrations spürbar sein werden. Präsident Claus Vogt hat etliches längst auf den Weg gebracht, was sein Herausforderer Pierre-Enric Steiger jetzt bevorzugt bei den Boulevardmedien als Alternativprogramm verkaufen will. Die Stärkung des Vereins gegenüber der AG, die Weiterentwicklung der Satzung, natürlich das Projekt Mädchen- und Frauenfußball, wer weiß, vielleicht gründet Steiger demnächst noch einen Verein namens "FC Fairplay!" ... und nicht zu vergessen auch das Betriebsklima unter den Mitarbeitenden bei Verein und AG. Soll mir mal jemand behaupten, dieses Klima wäre um Claus Vogt herum nicht tausendmal angenehmer als es um Wolfgang Dietrich, Wilfried Porth, Rainer Mutschler oder sonst irgendeinem Protagonisten der alten Seilschaften war, der dunklen Seite des VfB.

Es wäre dem VfB zu wünschen, dass seine Mitglieder Amtsinhaber Vogt weitere vier Jahre als Präsident des Vereins und Aufsichtsratsvorsitzenden der AG gewähren lassen – denn noch immer sitzt vor allem eine Person im Aufsichtsrat, die aus Prinzip alles zurückdrehen will, was Vogt als Präsident begonnen hat: Wilfried "Palpatine" Porth, noch Arbeitsdirektor beziehungsweise Personalvorstand bei Daimler, also beim so genannten Ankerinvestor des VfB. Porth als VfB-Aufsichtsrat hatte schon 2019 bei der Daimler-Belegschaft widerrechtlich und sehr unsauber Wahlkampf pro Wolfgang Dietrich betrieben, und auch heute darf er ungestraft in den Medien herumposaunen, er möge seinen Vorsitzenden Vogt nicht, er wolle ihn nicht. Dass dies weiterhin möglich ist, dass weder beim Daimler noch aus irgendeinem VfB-Gremium gegen Derartiges vorgegangen oder zumindest protestiert wird, dass sie den Präsidenten diesbezüglich weiterhin alleine im Wind stehen lassen, das ist ein Skandal. Und es ist bezeichnend, dass Wilfried Porth den Präsidentschaftskandidaten Pierre-Enric Steiger unterstützt, egal ob nun offen oder hintenrum. Es ist für beide bezeichnend, für Porth und für Steiger.