Corona und Doping: Muskelmäuse nix dagegen

So ist in vielen Sportarten der Ehrliche wohl nicht nur der Dumme, sondern möglicherweise auch in der Minderheit. Radsport, Langlauf, Schwimmen, Kraftsportarten – selbst die Pferde haben sie gedopt, die feinen Herren Galopper und Springreiter. Mussten konkurrenzfähige Radprofis früher wenigstens noch seit Kindesbeinen an schwerem Asthma leiden, weswegen auch nichts naheliegender war, als den Beruf des Berufsradrennfahrers zu ergreifen, oder gleich einen Krebs im Pass, dadurch schier unbegrenzte Medikation möglich (und trotzdem wartet unser Ulle 2003 in den Pyrenäen auf den gestürzten Armstrong, bis heute ein Aufreger), so sorgt die Pandemie dafür, dass nicht mal mehr Ausreden nötig sind. Weil, Stichwort mRNA, quasi nicht mehr die Hardware gespritzt wird, das EPO, Myoglobin, Hämoglobin, Myostatin, andere Eiweiße, Wachstumshormone, sondern nur noch die Software, die Information. Nicht mehr das Dopingmittel selbst, sondern nur noch der Bauplan dafür, den der Körper dann selbst ausführt und so dafür sorgt, dass die leistungssteigernde Substanz nicht mehr vom körpereigenen Material zu unterscheiden ist. Muskelmäuse nix dagegen. Der Möglichkeiten sind Legion, da braucht man fast überhaupt keine klassischen anabolen Steroide und andere chemischen Geschichten mehr.

Und bis die Kontrolleure von der WADA und der NADA mit ihren Kontrollmöglichkeiten a jour sind, werden etliche Rennen gewonnen, etliche Medaillen um kräftige Hälse gehängt worden sein, denn es ist von jeher ein Wettlauf zwischen Betrügen und Aufdecken, immer mit einer Nasenlänge Vorsprung für die Betrüger. Bis auf Weiteres wird also lediglich die Leistungssteigerung auf mögliche illegale Hilfsmittel hindeuten, kein gutes Zeichen für alle, die noch an ehrlichen Sport glauben. Aber die sind ja ohnehin in der Minderheit.

Fast sympathisiere ich jetzt mit einem Typen wie Neymar, dem fallsüchtigen Fußballer, weil der sozusagen nur bescheißt wie eine herkömmliche Zink-Kohle-Batterie. Und trotzdem hassen den die Leute wie verrückt. Womit wir am Ende dieses Textes doch wieder beim Fußball sind, der beim Thema Doping meist nur unter ferner liefen genannt wird. Dabei wird natürlich auch im Fußball gedopt. Einer der prominentesten Ertappten schon vor 20 Jahren: Pep Guardiola, damals in Italien bei Brescia Calcio unter Vertrag. Und auch unser aller VfB Stuttgart von 1893 seit dem Wiederaufstieg 1978 regelmäßig zu Gast gewesen bei Professor Klümper in Freiburg einst. Aber das googeln Sie bei Bedarf bitte gerne selbst.