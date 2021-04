Super League im Fußball: Das dreckige Dutzend

Das klägliche Scheitern der Superliga nur wenige Stunden nach ihrem kommunizierten Kick Off inklusive kleinlauter öffentlicher Entschuldigungen der Hauptakteure sollten allerdings nur diejenigen bejubeln, die immer noch an das Gute im Fußballfunktionär glauben und die UEFA mitsamt Watzke und Rummenigge für die Retter des echten, ehrlichen Fußballs halten. Denn unterm Strich haben die Bosse aus Madrid, Mailand, Manchester und Co trotzdem erreicht, was sie wollten, die UEFA hat eine Reform der Champions League und weiterer Wettbewerbe beschlossen. Es gibt ab 2024 noch mehr Spiele, also kommt für alle Beteiligten noch mehr Geld herein.

Und sogar das Reglement konnten sie zu ihren Gunsten ändern – im reformierten Modus kann man selbst dann dabei sein, wenn man sich gar nicht über den nationalen Wettbewerb, also z.B. die italienische Serie A oder die deutsche Bundesliga qualifiziert hat. Denn zukünftig gibt es auch Startplätze aufgrund vergangener Meriten, wie schön. Eigentlich kann man sich als europäischer Top-15-Club gar nicht mehr nicht qualifizieren für die Champions League. Damit ist der reformierte UEFA-Wettbewerb nur unwesentlich anders als das, was die Clubs als ihre eigene Super League geplant hatten – genauso wie die Unterschiede zwischen UEFA und den revoltierenden Clubs in Sachen pathologischer Geldgeilheit, Größenwahn und moralischer Verkommenheit als höchstens marginal angenommen werden sollten.

Die Demut heuchelnden öffentlichen Entschuldigungen spult man als Boss eines Weltclubs und als echter Soziopath locker ab, vielleicht glaubt man in dem Moment sogar selbst, was man da sagt. Vielleicht glaubt sogar Dr. Michael Gerlinger, Direktor Recht beim FC Bayern München und seit letzter Woche neuer Vice Chairman der Europäischen Club-Vereinigung ECA, dass die Bayern und alle anderen ca. 240 ECA-Mitglieder überhaupt nichts mitbekommen hätten von den Revolutionsplänen der zwölf Großclubs. Zumindest behauptete er solches im Interview beim kicker Sportmagazin. Und dass man für ein paar Stunden Prügel bezogen hat, ist schnell wieder vergessen. Das Vergessen geht ja auch ganz leicht im Fußball, denn schon morgen steht immer das nächste Spiel an, die nächste Geschichte wird erzählt, der nächste Skandal inszeniert.

Lassen die Leute den Fernseher wirklich aus?

Aber ganz egal, woran die Sache am Ende gescheitert ist, ob am drohenden Putin oder einem Scheich oder einer anderen Intrige mit dem Ziel, noch mehr Geld, noch mehr Einfluss zu bekommen: Als echter Weltclubboss und Soziopath bewertet man den Outcome der ganzen Aktion ganz nüchtern, was ist gut gelaufen, was weniger gut, welche Lehren ziehen wir draus usw. Und die hier verängstigten, dort wütenden Reaktionen in aller Herren (und Damen) Länder haben dem "dreckigen Dutzend", den zwölf Bossen der zwölf großen Clubs am Ende sogar noch geschmeichelt. "Schaut her, was wir mit einer einzigen Pressemeldung für ein weltweites Erdbeben auslösen können", werden sie vielleicht denken. Und noch mehr als zuvor von sich selbst eingenommen, von der eigenen Wichtigkeit überzeugt sein.

Womöglich liegen sie damit gar nicht mal ganz falsch. Denn wer glaubt schon ernsthaft daran, dass denen mal richtig jemand gegen den Karren und in die Parade fährt? Dass die Leute den Fernseher wirklich auslassen? Dass die großen nationalen Fußballverbände aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich tatsächlich mal in einer konzertierten Aktion gemeinsam mit der UEFA auf eine Verschlankung des Wettbewerbs hinarbeiten, zurück zum Cup der Landesmeister etwa, an dem nur die nationalen Meister teilnehmen und sonst niemand?

Da halte ich es für wahrscheinlicher, dass wir irgendwann mal eine Liga vergleichbar der US-amerikanischen NFL bekommen, geschlossenes System, keiner steigt auf, keiner steigt ab. Die haben dort übrigens festgeschriebene Gehaltsobergrenzen und verdienen trotzdem Geld wie Heu. Und unsereins kann dann ja selbst entscheiden, ob er/sie/es nach Athen fliegt, um Liverpool gegen Madrid zu sehen – oder lieber nach Bochum fährt, um tief im Westen den VfB zu sehen. Falls diese Clubs dann nicht auch Teil des geschlossenen Systems sind. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, zumindest bei unserem VfB Stuttgart von 1893 ist ja nun wirklich immer mit allem zu rechnen.