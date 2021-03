Herrenfußball: Bundestrainer emeritus

Vielen Dank für diese Information, Herr Löw. Als Bundestrainer hängen Ihnen, neben verschiedener seltsamer Wechsel und nicht vorgenommener Auswechslungen, vor allem das 0:6 gegen Spanien 2018 und die Nichtnominierung der Spieler Müller, Hummels und Boateng negativ nach. Was machen wir damit?

J.L.: Erstens bin ich Weltmeister. Und so albern das klingen mag: Weltmeister wirst du nicht, wenn du ein Nasskämmer oder Nasebohrer bist. Von dem her war mir das egal, was die Leute da gesagt haben. Wenn der Weltmeistertrainer einen personellen Umbruch will, dann bricht er halt um. Zumal die Herren Hummels, Müller und Boateng damals auch nicht gerade im Zenit ihrer Karrieren standen. Zweitens ist mir das alles mittlerweile derart egal, dass ich auch eine Unterbrechung des Umbruchs nicht mehr ausschließen will. Sollen sie halt zurückkommen, und danach kann sich ein anderer mit ihnen rumschlagen. An das Spiel gegen Spanien erinnere ich mich übrigens nicht mehr.

Wenn Rangnick anruft, kann Bierhoff nicht ausschlafen

Ja, Herr Löw, ein anderer, sagen Sie. Wer soll denn dieser andere sein, wen wünschen Sie sich?

J.L.: Der Lothar, der Hansi, der Stefan, der Jürgen, der Ralf, der Horst, da kommen viele infrage. Der Hansi, so gern ich ihn habe, wäre eine naheliegende, aber doch auch ein wenig langweilige Lösung. Immer dieses den ehemaligen Co zum Chef machen, hört das denn nie auf? Und wo jetzt alle vom Rangnick reden: Wird nicht passieren. Ralf ist ein hervorragender Trainer, aber wenn der am Ruder ist, kann der Oli Bierhoff nicht mehr ausschlafen. Ralf ruft ständig an und nervt ungemein. Aber Ausschlafen ist immer wichtig, das hatten wir schon, nicht? Und wenn der Oli nicht ausgeschlafen ist, dann ist der unkonzentriert und fahrig. Und wenn der Oli fahrig wird, dann wird das nie was mit der DFB-Akademie, und dann wird das ebensowenig was mit der Ablösung von Adidas als DFB-Ausrüster. Also zusammengefasst: Ein Oliver Bierhoff wird keinen Ralf Rangnick verpflichten. Vorher holt der sich den Kuntz, der ist ja schon beim DFB. Und auch den Horst Hrubesch sollten wir nicht vergessen, vor allem nicht, weil dessen Name sonst immer auftaucht, wenn sie beim DFB einen Übergangstrainer suchen. Ist es nicht geradezu auffällig, dass der Name Hrubesch derzeit so gar nirgends ...

Aber Herr Löw, was ist denn mit Jürgen Klopp?

J.L.: Wenn Sie mich ausreden ließen, wüssten Sie es. Jürgen Klopp ist natürlich Kandidat Nummer Eins mit Sternchen für meine Nachfolge, auch wenn der Jürgen sich die WM in diesem Sklavenstaat wahrscheinlich eher nicht wird antun wollen, weil er ja doch sehr bedacht ist auf seinen Ruf und seine Außenwirkung. Aber einen Jürgen Klopp, den wollen halt alle 80 Millionen Bundestrainer als Bundestrainer haben, der hat die schönsten Zähne, in Liverpool geht ihm grad alles den Bach runter und last but not least: Der Oli hat den Jürgen ja längst unter Vertrag bei seiner Firma Projekt B, die er mit Marc Kosicke zusammen gegründet hat. Mit dem Jürgen hat damals ja alles angefangen, und eine richtig tolle Firma ist das geworden. Und wissen Sie, was bei denen auf der Website als Leitspruch steht: It's all about relationship. Brüller, oder?

Wir werden sehen. Und müssen zum Ende kommen. Herr Löw, manche sind Ihnen dankbar dafür, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde inklusive des Halbfinales gegen Brasilien. 7:1. So was hatte man in der Tat lange nicht bzw. sogar noch nie gesehen. Andere sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie jetzt endlich abtreten, im Sommer. Was meinen Sie, wofür sollten die Leute Ihnen dankbar sein?