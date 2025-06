S-Bahn Stuttgart: Die Geisterbahn

Der definiert das Prinzip in einem Bericht von 2022 so: "Züge, die vor dem Erreichen des Zielbahnhofs eine nicht mehr einholbare Verspätung haben, stoppt die DB AG an einem Zwischenhalt und lässt sie umkehren. Die ausgefallenen Halte dieser verspäteten Züge lässt die DB AG nicht in die Pünktlichkeitsstatistik einfließen. Daraus ergibt sich rechnerisch eine bessere Pünktlichkeitsquote. Für die Reisenden hat dieses Vorgehen gravierende Nachteile, da ein Teil ihrer Zugfahrt entfällt." Allerdings habe selbst dieser Versuch, die Statistik besser aussehen zu lassen, nur befristet für Abhilfe gesorgt und ab 2021 habe sich die Pünktlichkeitsquote weiter verschlechtert.

Diese Aussagen beziehen sich auf den Fernverkehr, doch das Prinzip gilt auch auf regionaler Ebene. Ebenso sind die vom Rechnungshof geäußerten "Zweifel daran" übertragbar, "wie transparent die Pünktlichkeitsquoten sind und ob sie die Zuverlässigkeit des Fernverkehrs realistisch widerspiegeln". Soll heißen: Es wird auf Kosten der Reisenden eine Statistik schöngefärbt, die hinterher immer noch beschissen aussieht und die selbstgesetzten Ziele trotzdem verfehlt.

In Stuttgart mit der S1 zu fahren, ist inzwischen so traumatisch, dass es seit diesem März einen Horrorcomic gibt, der reale Erlebnisse als Inspiration verwendet ("Stuttgarter Schocker: Schrecken der S1", Kontext berichtete). Allerdings ist die S1 mit Blick auf die Statistik noch nicht einmal die schlimmste Linie – diese zweifelhafte Ehre gebührt der S3. Aber vermutlich geht es sogar noch schlechter. Denn in der Verspätungsstatistik wird die Linie S62 gar nicht ausgewiesen – und die ist meist das erste Opfer, wenn es Personalengpässe gibt, also eigentlich fast immer.