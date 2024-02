Deutsche Bahn: "Keine Worte für diesen Zustand"

Stimmt es, dass es in der Schweiz die Bahn-Höchstgeschwindigkeit 200 Kilometer pro Stunde gibt?

200, ja. Wissen Sie, man könnte 230 Kilometer pro Stunde fahren im Gotthardtunnel, aber da ist die zusätzliche Energie so unglaublich hoch. Das habe ich bei der Westbahn gelernt: Im Wiener Tunnel kann man 200 fahren, das hat uns – der Tunnel ist ja nicht sehr lang – die Energiekosten im Gesamtbereich um mehr als 20 Prozent erhöht. Wir haben gesehen, wir können es mit 180 machen, wir haben den Fahrplan einhalten können und fahren 180.

Wichtig ist doch die Netzgeschwindigkeit und nicht die Höchstgeschwindigkeit.

Entscheidend sind natürlich die Fahrzeitvergleiche, die wir haben, und da muss ich auch mit dem Auto vergleichen. Natürlich dauert es lange von Genf bis nach Zürich, aber wenn ich das am Morgen in Google Maps eingebe, da geht's auf der Autobahn noch wesentlich länger als mit der Bahn, also habe ich kein Problem.

Würden 200 oder 230 Kilometer pro Stunde in Deutschland auch reichen?

Ich würde einfach sagen, die hohe Geschwindigkeit macht keinen Sinn. 200 ist okay und 200 hat viel Potenzial, gerade im Osten. Ich habe das übrigens als UIC-Präsident (Internationaler Eisenbahnverband: ein internationaler Verband von Eisenbahnunternehmen) von meinem Vizepräsident – dem indischen Verkehrsministeren – gelernt: Indien kann sich Hochgeschwindigkeit nie leisten, für Indien ist 200 Kilometer pro Stunde der Maßstab. Und ich meine, Indien hat andere Distanzen, andere Metropolen, und ich finde das sehr vernünftig.

Sie schrieben vor Kurzem, man solle nur die Bahninvestitionen tätigen, die rasch zu verwirklichen sind. Da müsste man ja alle Hochgeschwindigkeitsprojekte in Deutschland stoppen?

Ja gut, die geplanten Ausbau-Vorhaben sollte man sehr, sehr kritisch überprüfen und einfach eine knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Ich sehe das jetzt auch in der Schweiz, da wird völlig sinnlos Geld verbuttert, und ich muss sagen, diese Branche hat das Verhältnis zum Geld irgendwie verloren, da ist die Einheit ja praktisch eine Milliarde. Diese Großprojekte gehen viel zu lange, sie bringen nichts für CO2-Neutralität bis zum Zieljahr 2050. Und für mich steht das im Vordergrund: Wir wissen alle, dass da auf die Mobilität eine Riesenaufgabe zukommt, und da können wir einfach nicht warten. Da bringen Investitionen, die nach 2050 überhaupt erst in Betrieb genommen werden können, überhaupt nichts.

Damit kurz zu Stuttgart 21. Was halten Sie davon?

Ich muss sagen, das ist für mich der Aberwitz dieses Projekts, dass man am Schluss vom ganzen süddeutschen Raum – von der Schweiz übrigens auch noch – nicht mehr nach Stuttgart reinkommt. Ich erinnere mich noch an die Pendolino-Züge von Stuttgart bis Mailand, das waren noch die goldenen Zeiten. Ich muss sagen, dass man da Milliarden verbaut, Milliarden und Abermilliarden, und am Schluss ist das Angebot so schlecht für eine ganze Region. Ich finde gar keine Worte für diesen Zustand!

Von der Schweiz aus kommt man dann nicht mehr nach Stuttgart?

Es gibt keine Direktverbindung mehr über die Gäubahn aus Richtung Zürich, die wird kurz vor der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 gekappt (Kontext berichtete mehrmals, unter anderem hier). Ich würde jetzt zuerst einmal für Rottweil und all diese Kommunen entlang der Gäubahn sprechen und sagen: Jetzt kommt auf die Füße – das braucht nicht unbedingt mit Traktoren zu sein –, aber dass man diese Kommunen abhängt, nach all den Jahren! Ich meine auch von der Laufzeit her – 1994 wurde dieses Projekt lanciert und wird jetzt vielleicht 2025 in Betrieb genommen, woran ich übrigens noch starke Zweifel habe –, aber dass man am Schluss das Angebot für eine ganze Region massiv verschlechtert, also das kann's doch einfach nicht sein!

In Deutschland sind nur 60 Prozent der Strecken elektrifiziert. Was sagen Sie als Schweizer dazu?

Auch das finde ich eigentlich unglaublich. Das ist ein kollektives Versagen sämtlicher Organe des Staates, des Rechnungshofes, aller, die dieses Netz derart vernachlässigt haben, auch die Modernisierung.

Was halten Sie von den geplanten monatelangen Sperrungen der Hauptstrecken in Deutschland zwecks "Generalsanierung"?