Bundestagswahl und Verkehrspolitik: Keine Ideen für Schiene und Straße

Ähnlich negativ urteilt Monheim: Die Programme seien durchweg nicht sehr konkret, "trotz Klimakrise liest man zwischen den Zeilen viel Angst vor klaren Festlegungen und Priorisierungen". Anders als bei Wirtschafts- und Sozialpolitik machten die Parteien in der Verkehrspolitik einen Bogen um heikle Grundsatzfragen: Etwa, ob und wie viel man im Fernstraßenbau sparen müsse zugunsten der Sanierung von Brücken. Auch in der Bahnpolitik bleibe alles sehr vage: "Alles soll besser und pünktlicher werden, aber wie man dahin kommt, bleibt offen."

Genauer betrachtet finden sich indes doch ein paar interessante Positionen – im Positiven wie im Negativen. Etwa beim Umgang mit Bahn und ÖPNV. Bei der Union ist Ausbau in diesen Bereichen eher kein Thema: Die Bahn soll "verschlankt" werden, im Schienensektor soll mehr Wettbewerb herrschen, dem ÖPNV eine "auskömmliche Förderung" zugute kommen. Noch mehr Wettbewerb auf der Schiene will – wen wundert's –, die FDP und lässt durch diesen Satz aufhorchen: "Die ambitionierte Sanierung der Hauptverkehrsadern im Schienennetz werden wir überprüfen und bei nachgewiesenem Erfolg fortsetzen." Das kommentiert die Journalistin Ursula Baus im Online-Magazin "Marlowes" so: "Das heißt im Klartext: Erstmal keinen Cent mehr für die Bahn."

Zur Bahn im SPD-Wahlprogramm beurteilt Gabriel Kapfinger vom BUND positiv, dass sie "die hochgefahrenen Investitionen in die Schieneninfrastruktur durch einen Deutschlandfonds weiter stärken" will, und dass sie die Absicht habe, "das Deutschlandticket nicht nur zu verstetigen, sondern auch eine Weiterentwicklung für weitere soziale Gruppen" auf den Weg zu bringen. Klar zum Deutschlandticket bekennen sich auch die Grünen. Bei ihnen sieht Kapfinger auch "viele Positionen, die klar in Richtung Verkehrswende und somit mehr Klimaschutz steuern". So solle das Straßennetz nicht weiter ausgebaut werden, stattdessen fordern sie "weiter hohe Investitionen, im Rahmen eines Deutschlandfonds, in das Schienennetz". Der BUND-Experte sieht bei den Grünen "viele gute Vorschläge, die den Verkehrsbereich bereichern würden." Verkehrswissenschaftler Monheim äußert sich da skeptischer: Auch wenn sich die Grünen zu Bahn und ÖPNV "etwas pointierter" äußerten, bliebe es auch bei ihnen vage. "Man will es sich mit Niemandem verderben", so sein Eindruck.

Den sozialen Aspekt mit einer Verkehrswende verbindet am klarsten Die Linke, und in ihrem Wahlprogramm sieht Kapfinger auch "die umfassendsten Veränderungen für mehr sozial-gerechten Klimaschutz im Verkehrsbereich". Die Partei setze einen ihrer Schwerpunkte "auf einen funktionierenden und bezahlbaren öffentlichen Verkehr" und nenne auch eine Reihe von konkreten Maßnahmen, "um den Umstieg auf den ÖV in der Fläche, aber auch insgesamt attraktiver zu machen". Den Öffentlichen Verkehr (ÖV) gegenüber dem Individualverkehr zu priorisieren, das geschieht im Linken-Wahlprogramm am pointiertesten. Dies innerhalb einer Koalition umsetzen zu können, erscheint momentan allerdings noch unwahrscheinlicher als der Einzug in den Bundestag.

Was in den Wahlprogrammen fehlt

Doch was dringend nötig wäre im Verkehrssektor, steht aber in keinem Wahlprogramm? Sehr viel. Liepins und Dengler vom VCD wünschen sich eine Strategie, "wie die Klimaschutzziele des Klimaschutzgesetzes nicht durch den Verkehr gerissen werden und uns mit Folgekosten belasten". Kapfinger vom BUND fordert in der Infrastrukturpolitik "eine Priorisierung hin zu mehr Natur- und Klimaschutz". Heißt: Statt Straßenneubau den Fokus auf Sanierungen legen und dafür die Kapazitäten im Schienennetz erhöhen. Das sei zwar in manchen Wahlprogrammen zu finden. "Aber für die notwendige Mobilitätswende und um die Emissionen im Verkehrsbereich erfolgreich reduzieren zu können, bräuchte es in zentralen Punkten der Verkehrsinfrastruktur einen parteiübergreifenden Konsens". Den sucht man momentan vergebens. Aber ein "Weiter-so" wie in den vergangenen Legislaturen, so Karpfinger, wäre nicht nur aus der Perspektive des Klimaschutzes fatal. Sondern auch aus der sozialen: "Denn neben den zu hohen Emissionen lässt man die Bürger:innen auch mit den Kosten durch den steigenden C02 Preis alleine."