Habeck in Stuttgart: Er würde gerne wieder regieren

Habeck hört bei Butterbrezel und Kaffee konzentriert den Ausführungen von Förtsch zu, fragte nach Kapitalausstattung, Personalrekrutierung, Mitbewerbern. Der Firmenchef erklärt, man habe in den vergangenen zehn Jahren alles so entwickelt, dass bestehende Schnittstellen genutzt werden können – um Ressourcen zu sparen. Mit im Tross: Landeswissenschaftsministerin Petra Olschowski, Anna Christmann und Landesverkehrsminister Winfried Hermann, alle Grüne. Letzterer will wissen, wie teuer es wäre, wenn man eine Fabrik für die photonischen Chips bauen wolle, also im Vergleich zu herkömmlichen Chipherstellern. "Bis zu 30 Prozent weniger", antwortet Förtsch und schätzt 300 Millionen Investitionskosten, sollte man auf der grünen Wiese bauen – was er aber gar nicht so gut finde. "Wir können auch bestehende Foundries nehmen." Also Fertigungsstätten für Mikroelektronik. Habeck ist sichtlich beeindruckt.

"In der Regierung können wir jetzt nicht mehr viel tun", sagt er und wendet sich an Christmann, die aktuell Beauftragte der Bundesregierung für die Digitale Wirtschaft ist. "Man weiß ja nicht, wie die Wahl ausgeht, aber falls es zu Koalitionsverhandlungen mit uns kommt, stimmt doch bitte drei Sätze ab." Und zu Förtsch: "Das ist das Beste, was wir jetzt anbieten können."

Zum Ende des Firmenbesuchs gibt es noch etwas, "was man nicht kaufen kann", sagt Förtsch und überreicht dem Kanzlerkandidaten neben einem eingeschweißten Chip einen schwarzen Qant-Hoodie. Von hinten im Raum ruft eine Mitarbeiterin: "Den bekommt man eigentlich erst, wenn man die Probezeit bestanden hat." Habeck zieht den Hoodie über. Passt.

US-Verhältnisse verhindern

Kurz drauf steht er auf der Bühne der Carl-Benz-Arena, die Ärmel hochgekrempelt. In seiner einstündigen – freien – Rede nimmt er immer wieder Bezug auf die USA unter Trump. Ob innere und äußere Sicherheit, ob Klimaschutz oder Wirtschaft – stets kommt er auch auf die Bedrohung durch die angekündigte Trumpsche Politik zurück. Das kommt gut an. Kein Wunder, nicht nur Grünen-Anhänger:innen dürften die Entwicklungen in den USA mit einer gewissen Angst beobachten. Ein weiterer Bezugspunkt für Habeck: die Zukunft, die neue Wege brauche, für die wiederum "Zuversicht und Beharrlichkeit" nötig seien. Zweieinhalb Jahre habe nun vor allem schlechte Laune in der Republik geherrscht, und "wir in der Ampel hatten daran großen Anteil", sagt er. Genauer wird er nicht – es soll ja um die Zukunft gehen –, betont aber, dass er selbstkritische Politiker:innen möchte und geht so mit gutem Beispiel voran.