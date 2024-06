In Stuttgart konzentriert sich de Masi auf wachsende soziale Ungleichheit und die aktuelle Regierung, die mit ihrer Sanktionspolitik gegen Russland die Energiekosten in die Höhe treibe, was vor allem ärmere Menschen spüren würden. Der 44-Jährige aus Hamburg wirbt für weniger Rüstungsausgaben und wettert gegen Waffenlieferungen. So wie Wagenknecht später, bedient auch er zunächst die Angst vor dem wirtschaftlichen Untergang: "Die Wirtschaft wird in den Keller gejagt." Aber nun gebe es ja eine Kraft dagegen: das Bündnis Sahra Wagenknecht. De Masi verspricht, sich im Europaparlament für die Besteuerung von Google und Co. und gegen Rüstungsexporte einzusetzen. Die bringt er nicht nur in Verbindung mit Krieg und Frieden und Geld, das im Sozialen fehlen würde. Der Volkswirt, der sich seit Jahren kritisch mit Lobbyismus und Korruption beschäftigt, erklärt, er sei überzeugt, dass sich gerade so manche Politiker die Taschen vollmachten mit Hilfe von Rheinmetall-Aktien.

Und was ist mit der AfD? Also der Partei, von der manche Politikbeobachter:innen glauben, die könnte dem BSW Stimmen abjagen? Wenig. De Masi begründet den Erfolg der AfD mit der falschen Politik der Bundesregierung: geplante Rentenkürzungen, Hochrüstung, das war's. Und Migration? Kein Wort.

Am besten war's früher

Genauso wenig wie anschließend bei Thomas Geisel, ebenfalls BSW-Spitzenkandidat fürs Europaparlament. Sechs Jahre lang war Geisel Oberbürgermeister von Düsseldorf, 40 Jahre lang SPD-Mitglied. Auch er thematisierte zunächst Bedrohung: Wer den Eindruck habe, dass Europa gerade wirtschaftlich abgehängt werde, liege gar nicht so falsch. Die Sanktionen gegen Russland schadeten Deutschland mehr als Russland und das Bündnis Sahra Wagenknecht wolle Europa vom Kopf auf die Füße stellen. Die EU müsse wieder ein "Projekt für Frieden und Wohlstand" werden.