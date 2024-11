Michael Förtsch und Qant: Die Kraft des Lichts

Allerdings zeichnet sich eine Erschöpfung der Schrumpfpotenziale ab. Moderne Prozessoren werden immer rechenstärker, weil es gelingt, immer mehr Transistoren auf weniger Raum unterzubringen. Das ist bereits winziger als winzig: Der H100-Chip von Nvidia, Goldstandard der Branche, arbeitet mit 80 Milliarden, jeweils nur eine Handvoll Atome großen Transistoren auf wenigen Kubikzentimetern. Er hat einen ähnlichen Energieumsatz pro Zeitspanne wie ein unter Volllast betriebener Backofen und wird ebenfalls ganz schön heiß. Der taiwanesische Hersteller TSMC arbeitet für Investitionskosten von 32 Milliarden Dollar daran, die Transistorengröße bis 2030 auf einen einzigen Nanometer zu halbieren, danach ist absehbar Schicht im Schacht: Weil die Zuverlässigkeit der Transistoren bei einer Zusammensetzung aus weniger als acht Atomen zu stark beeinträchtigt ist.

Angesichts der astronomischen Investitionen und des weltweiten Wettrennens, bei dem milliardenschwere Konzerne mit zehn- oder hunderttausenden Beschäftigten einen riesigen Startvorsprung haben, erscheint es mindestens ambitioniert, als Unternehmen mit aktuell etwa 100 Mitarbeiter:innen konkurrieren zu wollen – und umso verwegener wirkt das Vorhaben, die Computertechnik an sich auf den Kopf zu stellen. Michael Förtsch beugt sich auf seinem Stuhl nach vorn und lässt einen ausgestreckten Zeigefinger nach oben weisen: "Wir können Millionen Transistoren durch ein einzelnes optisches Element ersetzen." Dann erzählt er vom sonderbaren Kosmos der Quantenmechanik, wo Gesetze greifen, die so fremdartig sind, dass die Analogiebildung anhand von Alltagserfahrungen schwer bis unmöglich ausfällt: Bei Qant operieren sie mit Photonen, wobei Licht zugleich Welle und Teilchen ist und jeweils eine der Eigenschaften in Abhängigkeit davon zum Vorschein gebracht wird, wie es beobachtet wird. In Unvereinbarkeit mit den von Aristoteles in der Antike formulierten Grundsätzen der Logik gibt es hier einzelne Partikel, die an mehreren Orten gleichzeitig sein können, um sich später in Wellenform selbst zu überlagern.

Mach du mal

Dass Förtsch und Qant sich den Mut leisten können, mit Traditionen zu brechen und mit neuartiger Technik zu experimentieren, hängt maßgeblich mit der Finanzierung des Start-ups zusammen. Projektbezogen fließen auch öffentliche Gelder in die Forschung. Doch die zweistelligen Millionenbeträge kommen vom Investor Trumpf aus Ditzingen, der in Sachen Lasertechnik zur Weltspitze zählt. Bei einem Vortrag für die Deutsche Physikalische Gesellschaft im Mai 2022 beschrieb Förtsch die Zusammenarbeit lapidar: "Genau genommen sind wir Teil der Trumpf-Gruppe, wir fühlen uns aber autonom." Sie würden mit dem Aufsichtsrat bestimmte Meilensteine abstimmen, für deren Erreichen es dann eben die nächste Tranche Geld gibt. Bislang habe das immer geklappt.

Vor der Qant-Gründung arbeitete Förtsch als Assistent von Peter Leibinger, seinerzeit Technologievorstand bei Trumpf und nicht unbedingt bekannt als einer, der Luftschlössern hinterher jagt. Einmal hat Förtsch dem Chef zwei handschriftliche Seiten vorgelegt mit Anregungen, wie Trumpf von Quantentechnologie profitieren könnte. Daraufhin habe Leibinger an den Rand notiert: "Du musst ein Unternehmen gründen. Ich investiere." Etwa sieben Jahre später bedauert ein Qant-Sprecher in der Stuttgarter Zentrale zutiefst, dass das in seiner Historizität verkannte Dokument nicht mehr auffindbar ist, er hätte es am liebsten gerahmt.

Wer das Curriculum Vitae des 39-jährigen Förtsch nach red flags durchforstet, findet das Gegenteil: In knapp zwei Jahren promovierte er summa cum laude am Erlanger Max-Planck-Institut in Physik des Lichtes, Gegenstand seiner Doktorarbeit war die Nutzbarmachung integrierter Optoelektronik für effiziente Datenverarbeitung. Das sind Sphären, in denen auch das Journalistengehirn an seine physikalischen Grenzen stößt: Mit dem photonischen Prozessor von Qant soll es nach Unternehmensangaben angeblich möglich sein, "effiziente Matrix-Vektor-Multiplikationen nativ zu implementieren", wobei durch die "Nutzung der Parallelität von Licht" offenbar eine Datenverarbeitung in "n-dimensionalen photonischen Bereichen" möglich wird (spätestens hier kann der Autor nicht mehr folgen, auch wenn er sich echt Mühe gegeben hat – aber keine Sorge: Es geht jetzt zurück in vertrautere Welten).

Ihr Lichtcomputer, erklärt Förtsch, sei im Gegensatz zum Hammer auf Schrauben spezialisiert: Er eigne sich besonders für KI-Anwendungen und Maschinelles Lernen und weise dort die Vorzüge auf, wenig Strom zu verbrauchen und die Raumtemperatur nicht zu erhöhen. Das bedeute aber auch, betont Förtsch, dass Nägel und Reiszwecken besser mit anderem Werkzeug bearbeitet werden sollten. Auch wenn ihr Computer mit Quanten operiere, handle es sich nicht um das, was gemeinhin als Quantencomputer verstanden wird (für Feinschmecker: Weil er nicht mit Qubits arbeitet). Ab Dezember, kündigt Förtsch an, beginne bei Qant die Serienfertigung der Photonenprozessoren in kleiner Stückzahl, die dann ihr Können in Rechenzentren interessierter Kunden unter Beweis stellen sollen.

Gedankensteuerung als Zukunftsszenario

Gelingt damit ein Durchbruch, wäre das Potenzial immens – zumal die Bundesrepublik mit ihrer ramponierten Schlüsselindustrie (Autos) bislang auf dem Gebiet der Computerchip-Technik völlig irrelevant ist. Schon einmal ist es dem kleinen Unternehmen Qant gelungen, für offene Münder in der Fachwelt zu sorgen – mit einer zweiten Innovation, die wie Science-Fiction anmutet: Eine Prothese, die zumindest sehr schlichte Gedanken in einfache Bewegungen umsetzen kann, und das ohne invasive Eingriffe in den Körper.