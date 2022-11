Digitalisierung: Wettlauf mit den Platinen

Doch sind dabei nicht alle Arbeitsplätze gleichermaßen bedroht. "Damit Roboter anstelle von Beschäftigten eingesetzt werden, muss sich das für den Unternehmer lohnen", argumentiert Schadt und verweist darauf, dass sich der Einsatz von und damit Ersatz durch Roboter "gerade dort, wo die Arbeit besonders schwer und schlecht bezahlt ist", am wenigsten lohne. So sei etwa der Beruf der Näherin in Bangladesch nicht überflüssig geworden, obwohl der elektronische Webstuhl schon im 18. Jahrhundert erfunden worden ist. "Die Konsequenz dieser Sorte kapitalistischer Rationalität besteht also darin, dass gerade jene Berufe, die besonders dreckig, ungesund und schlecht bezahlt sind, nicht durch technische Errungenschaften ersetzt werden."

Doch damit nicht genug: Für verbleibende Arbeitsplätze können sich die Bedingungen durch technischen Fortschritt sogar drastisch verschlechtern. Schadt beschreibt das am Beispiel eines Logistikers im Lager eines großen Versandhauses: "Mit GPS-Gerät am Arm wird er mit der kürzesten Route durch das Lager navigiert, sein Vorgesetzter erhält eine Meldung, wenn er sich unerlaubt von der Route entfernt."

Während die schinderischsten Drecksarbeiten also wohl auch weiterhin ausbeutbaren Menschen vorbehalten bleiben, betreffen die "Rationalisierungspotenziale" insbesondere Beschäftigungen, die bislang keineswegs prekär sind – etwa Personalabteilungen: "Hier erhofft man sich von den Algorithmen, auch Entscheidungs- und Kontrollfunktionen zu ersetzen und so auch Stellen in gehobenen Gehaltsklassen abzubauen."

Roboter trinken keinen Champagner

An anderer Stelle macht Schadt deutlich, wie wenig er davon hält, einen Konflikt zwischen Menschen und Maschinen zu inszenieren, da auch ein KI-gestützter Roboter nicht mehr Eigeninteresse verfolge als ein Hammer. Die Herrschaft des Automaten sei daher in Wahrheit "ein genuin gesellschaftliches Verhältnis, das nur als ein Verhältnis zwischen Mensch und Ding erscheint, aber eigentlich eines zwischen Mensch und Mensch ist". Später führt Schadt noch eine Aussage der Soziologin Sabine Pfeifer an, laut der es keine Roboter-Herrscher sein würden, "die zukünftig in Davos den Champagner trinken".

Entsprechend sei die Digitalisierung auch kein eigenständiger Akteur – was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber ganz anders klingt, wenn etwa die ehemalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles im Vorwort zu "Weißbuch Arbeiten 4.0" schreibt: "Die Digitalisierung mag zwar die heimliche Hauptfigur dieses Buches sein, die überall ihre Finger im Spiel hat und das Geschehen maßgeblich beeinflusst. Sie ist aber nicht die einzige Protagonistin." Mitunter erscheint die Digitalisierung gar als Naturgewalt, an deren Auftreten und Ausdehnung es ebenso wenig zu rütteln gäbe wie an einem Vulkanausbruch oder einem Wirbelsturm.