Tarifrunde Metall: "Acht Prozent sind ein Witz"

Noch eine Chance gibt es, um größere Streiks in der Metallindustrie zu verhindern: Wenn IG Metall und Südwestmetall sich diesen Donnerstag zur fünften Verhandlungsrunde treffen. Kommt da wieder nichts bei rum, droht die Gewerkschaft mit härteren Kampfmaßnahmen.

So jedenfalls heißt es vom IG-Metall-Vorstand, der am Montagabend tagte. Die fünfte Verhandlung in Baden-Württemberg – das bedeutet, dem Südwesten wird offenbar die Rolle des Pilotbezirks für die diesjährige Tarifrunde zugetraut. Viermal wurde – auch in allen anderen Bundesländern – ergebnislos verhandelt. Dass man sich nun überhaupt noch einmal trifft, bedeutet auch, dass Südwestmetall offenbar signalisiert hat, ihr Angebot nachzubessern. Ein solches Signal hatte die Gewerkschaft zumindest als Bedingung gestellt. Es wird also am Donnerstag tatsächlich spannend. Und schwierig. Denn die IG Metall hat mit ihrer Forderung nach acht Prozent und vielen Warnstreiks in den vergangenen Wochen die Erwartungen bei ihren Mitgliedern hochgeschraubt.

"Früher hat ein Döner fünf Euro gekostet, jetzt 6,50. Das ist schon heftig." Raul schaut empört, seine beiden Azubi-Kollegen nicken. Die drei stehen am vorigen Freitagmittag vor dem Tor von Festo in Ostfildern-Scharnhausen. Sie sind extra aus der Lehrwerkstatt in Esslingen hoch auf die Fildern gekommen. "Wenn die Löhne erhöht werden, haben wir ja auch was davon in ein, zwei Jahren", sagt der angehende Produktionsdesigner Matti.