CDU und Bürgergeld: Rechts abbiegen

Dänemark schrammte nur knapp an einem ähnlichen Rechtsruck vorbei. In Österreich stürzten ÖVP und FPÖ sich selber und die ganze Republik ins Chaos, wo von nicht die Mitte, sondern allein Rechtsaußen profitiert. Auf dem Balkan geben sich nationalistische und populistische Bündnisse die Klinke in die Hand. Italien wir regiert von Mussolini-Fans. CDU-Bundesvorsitzende – auch Friedrich Merz mit seinem Bild von der "Brandmauer" gegen rechts – haben die Union im Vergleich dazu bisher auf Kurs gehalten. Zum Anti-Gender-Appell schwieg Merz allerdings beredt. Und sein neuer bester großer Buddy ist ohnehin schon deutlich weiter und hat die rechte Kurve längst genommen. Nach Angaben der Münchener Polizei hocken zwölf Klimaaktivisten im Knast, weil das Polizeigesetz erlaubt, sie durch diese Art der Prävention von irgendwelchen Missetaten abzuhalten.

Man wolle, so das bayrische Innenministerium, "Terroristen, aber auch sonstigen Kriminellen frühzeitig auf die Spur kommen und Anschläge oder kriminelle Taten wirksam verhindern". Die 2021 eingeführte Präventivhaft in Bayern sei der Bevölkerung verkauft mit dem Verweis auf brandgefährliche islamistische Attentäter, erinnert die "Süddeutsche Zeitung". Jetzt wird dieses Mittel angewendet auf Klimademonstrant:innen, deren brandgefährlicher Terrorismus darin besteht, den Autoverkehr zu behindern und so die Aufmerksamkeit auf Anliegen zu lenken, die die Anliegen aller sein sollten. Die Conclusio des Münchner Blatts könnten sich Unionspolitiker:innen hinter den Spiegel stecken: "Die Radikalisierung der harten Durchgreifer angesichts des bisher friedlichen Protests der "Letzten Generation" ist für die freie Gesellschaft aktuell gefährlicher als eine mögliche Radikalisierung einiger Klimademonstranten."

Strobl gibt den Hardliner, Kretschmann hört zu

Der wichtigste harte Durchgreifer hierzulande heißt Thomas Strobl (CDU). Der hält die Aktionen der Aktivist:innen – "Schon den Namen Letzte Generation finde ich außerordentlich anmaßend" – für "illegal". Das seien keine friedlichen Proteste, und deshalb würden sie "mit aller Konsequenz ermittelt, verfolgt und die Straftäter der Justiz zugeführt". Mal in Fahrt gekommen macht der Innenminister gleich weiter mit einer "persönlichen politischen Bemerkung", weil "absolut inakzeptabel ist, wie man in Kauf nimmt, dass der Rettungsdienst aufgehalten wird und Menschenleben gefährdet".

Wen schert es, dass diese Behauptung längst widerlegt ist. Einen jedenfalls gar nicht. Denn neben seinem Stellvertreter auf der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung sitzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in aller Herrgottsruhe, nimmt hie und da einen Schluck Wasser, wiegt vorsichtig sein Haupt, fühlt sich aber überhaupt nicht aufgerufen, einzugreifen und die Deutungshoheit an sich zu ziehen. Wieder einmal geht der Koalitionsfriede über alles andere.

Mindestens zwei Mal in ihrer jüngeren Geschichte hat die CDU mit ihrem Ruck nach rechts die politischen Verhältnisse in Baden-Württemberg entscheidend verändert. Anfang der Neunziger mit der unsäglichen Das-Boot-ist-voll-Rhetorik in der Flüchtlingspolitik, die für zwei Legislaturperiode die "Republikaner" ins Parlament schwemmte. Und 2016, als in Abkehr von Angela Merkels "Wir schaffen das", wieder Populist:innen so sehr nach dem Munde geredet wurde im Wahlkampf, dass die AfD in den Landtag einzog, um zu bleiben. Die jüngste Umfrage sieht die Schwarzen zum ersten Mal seit zwei Jahren mit 28 Prozent ein Pünktchen vor den Grünen und die Rechtsaussen-Opposition wieder satt zweistellig. Wer die Zahlen richtig interpretieren will, könnte die Warnzeichen lesen. 2025 ist Bundes- und 2026 Landtagswahl.