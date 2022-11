Jugend im Ehrenamt: Weltverbessern im Kleinen

Lernen, Nein zu sagen

Mit Fridays for Future hat auch Flora Dirr einiges am Hut. Die 21-jährige Studentin für Erziehungswissenschaften und soziale Arbeit an der Uni Tübingen sitzt als Landesjugendsprecherin im Vorstand der BUND-Jugend Baden-Württemberg, dem Jugendgremium des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, "wo mit die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden", sagt sie. Bei den Treffen alle zwei Wochen geht es in erster Linie um Organisatorisches, um Personalfragen und um inhaltliche Themen. "Erst vor Kurzem wurden wir von Fridays for Future angefragt, ob wir eine ihrer Stellungnahmen mitunterzeichnen wollen. Solche Dinge werden innerhalb des Landesvorstandes beschlossen", erklärt Dirr.

Bei ihrem freiwilligen Jahr in einem Jugendzentrum in Estland hat sie beim Organisieren einer Umweltschutzwoche Gefallen am Einsatz für Umwelt und Klima gefunden. Zurück in Deutschland habe sie schließlich über einen Freund vom BUND erfahren. "Meine größte Motivation ist der Zustand der Welt. Ich möchte etwas verändern, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist," sagt die junge Ehrenamtliche. Aus eben diesem Grund investiere sie einen großen Teil ihrer Freizeit in ihr freiwilliges Engagement: "Mein Ehrenamt nimmt viel Raum ein, auch was die mentale Auslastung betrifft: Häufig sitze ich in Uni-Seminaren und denke darüber nach, was ich eigentlich noch für die BUND-Jugend organisieren müsste."

In einer Sache geht es laut ihr allen Ehrenamtlichen gleich: "Man lernt erst mit der Zeit, auch mal Nein zu sagen." Sie selbst hat bis vor einem Jahr noch ein zweites Fach studiert, das habe jedoch zeittechnisch nicht funktioniert.

Auch Demo-Sanitäter Tony von Pfuhlstein fällt es oft schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. "Dann kann ab und zu schon passieren, dass ich für die Schule mal ein bisschen zu wenig mache", schmunzelt der junge Ehrenamtliche. Deswegen könne er gut verstehen, wenn sich junge Menschen gegen ein Ehrenamt entscheiden. Umweltschützerin Flora Dirr meint hingegen: "Bei unserem Thema Umweltschutz kann es nie genug Engagierte geben. Derzeit wird nicht genug dafür getan, deshalb müssten sich mehr Menschen engagieren, vor allem auch junge, die es am meisten betrifft. Dann würde auch in der Politik mehr passieren."

"So was wie ein Familiengefühl"

Kinderturntrainer Walter Kurrle hat bereits Ideen, wie das Ehrenamt besser gefördert werden könnte: "Zum Beispiel sollten Fitnessstudios Ermäßigungen für freiwillig Engagierte anbieten." Im Kinderbereich des TVZ gab es seit August 65 neue Anmeldungen. Die Nachfrage ist da, oftmals fehlen aber die Trainer. "Früher war jeder in irgendeinem Verein. Heutzutage nimmt das Ehrenamt ab, weil die Städte immer größer werden und die Gesellschaft sich auseinanderlebt", bedauert Kurrle.