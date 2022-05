Entlastungspaket: Den Armen wird weiter genommen

Die Energiepreise explodieren, da kommt auch eine Bundesregierung mit FDP-Beteiligung auf die Idee, Geld in die Breite zu verteilen. Knapp 30 Milliarden Euro schwer dürfte das Entlastungspaket sein, damit die Bürger die steigenden Kosten nicht ganz so arg spüren. Doch für Menschen mit wenig Geld ändert das wenig.

"Klar freue ich mich, wenn ich 300 Euro bekomme, auch wenn dann die Hälfte oder so für die Steuer weggeht. Aber auf Dauer hilft das ja auch nix." Jan Frier verdient nicht viel und hat schnell erkannt, dass das Entlastungspaket der Bundesregierung eher so mittelgut ist. Der 62-Jährige ist bei der Neuen Arbeit in Stuttgart in der Filmproduktion beschäftigt. "Ich bin Anleiter, Produzent – alles was so anfällt", erzählt er. Bei 39,5 Wochenstunden hat er um die 1.200 Euro netto im Monat. Zum Glück wohnt er in einer geförderten Wohnung, "550 Euro warm."

Frier hat ursprünglich Gärtner gelernt, musste den Beruf wegen Knie-Arthrose aufgeben. "Da war ich noch jung, habe dann verschiedene Jobs gemacht, schließlich bin ich in einer Zeitarbeitsfirma gelandet. Die Erfahrungen da waren nicht schlecht – wenn´s nur nicht so besch… bezahlt würde." Immerhin kam er darüber in einen festen Job, arbeitete in einem Verlag im Archiv, doch nach acht Jahren gab es eine größere Entlassungswelle und er musste gehen. In dem Verlag habe er ganz ordentlich verdient, und er war zunächst zuversichtlich, wegen seiner guten Zeugnisse schnell etwas Neues zu finden. "Aber da hat nichts geklappt." Es kam noch eine Krebserkrankung dazu, Frier landete in Hartz IV. "Aber ich hab immer was gemacht. Hauptsache ist, nicht in der Bude hocken zu bleiben, das ist tödlich."