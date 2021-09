Vera Sompon: Die Wut in mir

Sie klopfte bei den entsprechenden Esslinger Behörden an, bot sich als Vermittlerin an. Die Antworten: "Brauchen wir hier nicht." "Wir tun schon genug." "Wir haben keine Kapazitäten." "Schwarze sind nur eine Minderheit." "Aber die Minderheiten", sagte sie, "könnten auch große Probleme verursachen!" "Ja, stimmt", sagte der Mann von der Stadt, "aber wir haben die Ressourcen nicht." "Aber ich mache es doch umsonst, ehrenamtlich. Ich brauche nur die Räumlichkeiten bei Ihnen, als Brücke. Die afrikanischen Menschen scheuen sich, zu euch zu kommen, merkt ihr das nicht?" Aber sie biss auf Granit. "Ich war so wütend!", erinnert sie sich. "Als ich heimging, sagte ich mir: Mensch, Vera, nimm es doch selbst in die Hand."

Sie hat ihre Wut in positive Energie umgewandelt: die Geburtsstunde des Sompon Socialservice. In der ersten Zeit hat Vera Sompon die Menschen bei sich zu Hause beraten. Tagsüber arbeitete sie in der Kita, nachts schrieb sie Anträge. "Zu unserer ersten Veranstaltung, die die Stadt auf uns aufmerksam machen sollte, kamen 200 schwarze Menschen. Ich bin mir sicher, dass die Leute von der Stadt noch nie so viele Schwarze in einem Raum gesehen haben." Zwei Jahre später organisierte der Verein erstmals das Afro Neckar Festival. "Das hat uns gepusht. Plötzlich wollten alle mit uns kooperieren." Und auch, dass sie 2014 für die SPD für den Gemeinderat kandidierte, hat ihr Publicity gebracht und hilft ihr heute, wenn sie mit der Stadtverwaltung kommuniziert. 2015 bekam der Verein im Schelztorturm endlich eigene Räumlichkeiten.

Der Verein: viel Ehrenamt, wenig Geld

Ein großer Teil der Arbeit wird auch heute ehrenamtlich und von Menschen mit internationaler Biografie gemeistert. Lange wurde vieles über Projektgelder finanziert. Erst seit drei Jahren erhält der Verein und seine Migrationsberatungsstelle regelmäßig Geld, etwa vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und erst seitdem wird auch Vera Sompon für ihre Arbeit bezahlt.