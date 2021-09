Freiheit für den Breuni-Bär!

Wo der Breuni-Bär momentan steckt, das wissen auch die Damen diverser Beauty-Counter in der Parfumwolke der Kosmetikabteilung von Breuninger nicht. Gibt ja auch kein Volksfest dieses Jahr in Stuttgart, auf dem sich der Breuni-Bär im Bierdunst für zünftige Promo-Fotos andirndln und vollledern lassen muss. Und dümmliche Social-Media-Kampagnen wie die "Ice-Bucket-Challenge", bei der sich der Breuni-Bär einen Kübel Eis über den Kopf leeren musste, damit Breuninger sich mit Spendentätigkeiten ins Rampenlicht stellen konnte, gehen gerade auch keine viral. Ist der Breuni-Bär vielleicht im Winterschlaf? Im August?

"Oh Gott, der Breuni-Bär", stöhnt eine korrekt Frisierte mit seidig glänzendem Dutt und verdreht die Augen, ehe sie zwei Kolleginnen an den benachbarten Schmink-Schaltern fragt, die zu dem Schluss kommen: "Wahrscheinlich Kurzarbeit. Wegen Corona!" Dann lachen alle drei wie Eiskunstläuferinnen über den Sturz einer harten Konkurrentin im Kampf um die Goldmedaille, bevor sie mich mit ein bisschen zugekniffenen Augen fragen, weshalb ich den Breuni-Bär überhaupt suchen würde. "Geschäftlich", sage ich unter dem prüfenden Blick der Grazien und verabschiede mich abrupt.

Kurz verirrt und schwupps – eine Duftkerze gekauft

Vorbei an teuren Klamotten und Raumduft-Kollektionen verlaufe ich mich an die Champagnerbar im tageslichtdurchfluteten Innenhof, an der sich aufgeplusterte Prosecco-Pomeranzen Häppchen in den Mund schieben, während die Echos ihrer hochfrequenten Gelächter von gläsernen Wänden und Decken zu einer Dekadenz-Kakophonie verschmelzen. Wer hier nicht dazugehört, verläuft sich schnell – und schwupps hat man Mutter zum Geburtstag eine Duftkerze für 30 Euro gekauft. Ich hasse mich selbst dafür. Raus hier, eine rauchen.

So sehr mich diese Welt anekelt, wurde ich doch immer melancholisch, wenn ich den Breuni-Bär im Vorbeigehen zufällig hinter den vielen Glastüren der Eingangsbereiche im Breuninger-Kaufhaus sah, wie er ungelenk umherstolperte und sich seinen dicken Kopf zurechtrückte. Eigentlich war's immer eine komische Mischung aus zärtlicher Melancholie und Wut. Melancholie, weil die Figur des Breuni-Bären an sich unfassbar goldig ist und mich an meinen ersten Steiff-Teddy erinnerte. Wütend ob der Unverschämtheit, diese Kindheitserinnerung für Profitinteressen auszubeuten. Denn unabhängig davon, ob die Person, die gerade im Breuni-Bären steckt, den Job als menschlicher Tanzbär vielleicht als okay oder sogar spaßig empfindet, ist er doch nur Symptom eines menschenfeindlichen Kapitalismus. Dem ist die "Freude daran, anderen – insbesondere Kindern – ohne Worte ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern" nur dann etwas wert, wenn sie sich in Geld verwandeln lässt. Eine gesellschaftliche Farce.

Klar, es gibt wahrscheinlich "schlimmere" Jobs auf der Welt. Aber brauchen wir wirklich einen Job, der darin besteht, sich ein bescheuertes Tierkostüm anzuziehen, um Menschen in einem Kaufhaus zum Konsum zu verführen? Was ist das für eine unmenschliche Praxis, Leute dafür zu bezahlen, eine Kinderfantasie zu verkörpern, damit Kinder ihren Eltern am Wochenende in den Ohren liegen, in eine Shopping-Mall zu fahren? Der Breuni-Bär ist das Pendant zum "Feel-Good-Manager" großer IT-Unternehmen, die Menschen dafür bezahlen, mit kleinen Gongs durch Großraumbüros zu schweben und das Büroklima energetisch zu reinigen: eine soziale Perversion, ein Bullshit-Job, der letztlich nur existiert, um vollkommen entfremdeten Menschen ihr unsichtbaren Ketten angenehmer zu machen.