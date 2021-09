Corona: Mit Maske zurück an die Schule

Auch im zwanzigsten Monat der Pandemie sind Prognosen problematisch. Die Verunsicherung bleibt, erst recht, weil die Länder wieder eigene Wege gehen. In Baden-Württemberg hat die Inzidenz als Maßstab für das weitere Vorgehen ausgedient. Beschränkungen für Ungeimpfte wird es trotzdem geben.

Nein, das ist kein Plädoyer für eine Impfung, sondern der Versuch einer Bestandsaufnahme. Denn noch ehe der dritte Corona-Winter richtig begonnen hat, äußert die Weltgesundheitsorganisation die Befürchtung, dass die Zahl von bisher 1,3 Millionen Toten in Europa noch einmal um 236.000 steigen könnte. Der deprimierende Ausblick stammt vom Institute for Health Metrics and Evaluation an der Universität von Washington in Seattle. Als Gründe wurden die Delta-Variante, die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in vielen Ländern und das erhöhte Reiseaufkommen über den Sommer benannt.

RückkehrerInnen brachten Covid-19 schon vor einem Jahr mit. Gegenwärtig ist der Anstieg der Infektionen besonders steil in Serbien, in Kroatien oder Slowenien, aber auch in Österreich – und in NRW. Deutschlands bevölkerungsstärkstes Land mit dem frühen Sommerferienende Mitte August liefert erneut die Blaupause für eine Entwicklung, die wenig Platz lässt für Optimismus. Hotspot ist Wuppertal. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen pro Woche auf 100.000 EinwohnerInnen, liegt bei den 5- bis 14-Jährigen bei der Rekordmarke von fast 800. Rund 30.000 SchülerInnen befinden sich landesweit in Quarantäne.