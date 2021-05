Impfstoffe gegen Corona: Der Patentschutz wackelt

Und so sind es auch wenige reiche Länder, die den TRIPS-Waiver ablehnen. Dazu gehören noch immer die EU, Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Japan, Australien und Brasilien. Dass sich die USA nun auf die Seite der Länder des Südens geschlagen haben, hat für entsprechenden Aufruhr gesorgt. Kanada, bislang unentschieden, ist nun bereit, über den TRIPS-Waiver zu diskutieren. Auch die EU, die zuvor bei acht WTO-Gesprächsrunden den Waiver blockiert hat, zeigt sich plötzlich gesprächsbereit. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sagte, er sei "absolut dafür, dass das geistige Eigentum aufgehoben wird". Impfstoffe müssten zum "weltweiten öffentlichen Gut" werden. Deutschland aber bremst weiterhin. "Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und muss es auch in Zukunft bleiben", ließ eine Regierungssprecherin verlauten.

Mythen der Pharma-Industrie

Damit macht sich die Bundesregierung die Propaganda der Pharmaindustrie zu eigen. Denn es ist ein Mythos, dass es ohne Patente keine Entwicklung gebe. Die längste Zeit gab es überhaupt keine Patente auf Arzneimittelwirkstoffe. Sie wurden in Europa spät eingeführt: in der Schweiz 1977, in Italien und Schweden 1978 und in Spanien 1992. In Deutschland gibt es erst seit 1968 Patente auf Wirkstoffe. "Zu diesem Zeitpunkt zählte die deutsche Pharmaindustrie bereits zu den größten der Welt. Also können Patente nicht als wichtigster Treiber von medizinischem Fortschritt gelten. Allerdings sichern sie Monopole und damit hohe Preise", schreibt die Nichtregierungsorganisation BUKO Pharma-Kampagne in ihrer Broschüre über "10 Mythen der Pharmaindustrie". Vor allem aber werde die Grundlagenforschung weitgehend öffentlich finanziert: Global gesehen beträgt der Anteil von Staatsmitteln an der Gesundheitsforschung 41 Prozent, der von privaten Stiftungen acht und der von der Pharmaindustrie 51 Prozent. "Zieht man die Steuersubventionen ab, die Unternehmen für Forschung erhalten, fällt der Anteil der Industrie rund ein Drittel geringer aus."

Die Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe zeigt das besonders deutlich: Laut einer Studie der europäischen Stiftung kENUP Foundation flossen seit dem Beginn der Pandemie weltweit 93 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Covid-19-Impfungen und -Therapeutika. Dieser gingen noch dazu Jahrzehnte öffentlicher Forschung an Universitäten voraus. Das Schweizer Magazin "Die Wochenzeitung" (WOZ) hat ausführlich recherchiert, wie sehr die heutigen Impfstoffhersteller von öffentlicher Forschung und Finazierung profitiert haben, die ihnen nun sagenhafte Gewinne bescheren. So habe die Forschung zu mRNA, die in den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Curevac stecken, bereits vor 60 Jahren begonnen. Jene Unternehmen stiegen jedoch erst in den vergangen zehn bis 20 Jahren ein. Biontech stellte 2014 die Professorin Katalin Kariko ein, der es an der Universität Pennsylvania gelungen war, die mRNA so zu modifizieren, dass sie im Körper keine Entzündungen hervorruft.

Alleine aus Deutschland bekam Biontech bei der Gründung insgesamt 17 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), weitere 375 Millionen erhielt Biontech vom BMF-Sonderprogramm zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen. An Curevac beteiligte sich das Bundeswirtschaftsministerium mit mehr als 300 Millionen Euro, über das BMBF-Sonderprogramm gab es nochmal 252 Millionen Euro. Die Initiative Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) unterstützte Curevac mit insgesamt rund 42 Millionen US-Dollar.

Doppelter Geldsegen

Schließlich haben die Staaten doppelt bezahlt, als sie den Pharma-Unternehmen die Impfstoffe abgekauft haben – abermals von öffentlichem Geld und teilweise zu überhöhten Preisen. Die Dosis Pfizer/Biontech soll laut Unicef zwischen sechs und 20 Dollar gekostet haben. Die Pharmafirmen verdienen prächtig: Pfizer etwa rechnet für den Impfstoff mit einem Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar. Biontech-Gründer Uhur Sahins Privatvermögen wuchs auf fünf Milliarden Euro. Die Nachricht, dass die USA die Freigabe der Patente unterstützen will, sorgte dafür, dass die Aktien der Unternehmen in den Kellern rutschten. Entsprechend panisch reagieren sie.