Corona und die Pharmaindustrie: Forschung Fehlanzeige

Neue Medikamente zu entwickeln, dauert lange. Aber gibt es vielleicht schon existierende, die helfen? Schon im Frühjahr 2020 in die Diskussion kam, neben Remdesivir und Hydroxychloroquin, auch ein Wirkstoff namens Ivermectin. Als Antiparasitikum, etwa gegen Krätze, schon lange im Einsatz, sollte es auch sehr wirksam darin sein, Sars-Cov-2 zu bekämpfen, das Virus innerhalb kurzer Zeit abzutöten. Das legte zumindest eine australische Labor-Studie nahe. Danach wurde es zumindest bei uns wieder relativ still um das Mittel, auch wenn in mehreren lateinamerikanischen, asiatischen und afrikanischen Ländern weiter geforscht wurde.

Von dort kamen nach und nach immer verheißungsvollere Berichte über die Wirkung von Ivermectin. So steckte sich bei Studien etwa Klinikpersonal, das prophylaktisch Ivermectin nahm, deutlich seltener mit Corona an als die ein Placebo einnehmende Kontrollgruppe. Auch bei schon erfolgten Covid-19-Infektionen wurde bei Gabe des Mittels beobachtet, dass schwere Verläufe oder Tod deutlich seltener auftraten.

Und auch in den USA machte sich eine wachsende Zahl von Intensivärzten für das Mittel stark. Darunter die Intensivmediziner-Gruppe FLCCC, deren Präsident Pierre Kory zu den vehementesten Vertretern einer Ivermectin-Nutzung in der Corona-Behandlung gehört. Er sprach in dieser Sache schon in einer Anhörung des US-Senats. Seit 14. Januar hat die US-Gesundheitsbehörde NIH Ivermectin nun als Therapieoption gegen Covid-19 gelistet, es kann verschrieben werden. Auch in einem EU-Land ist dies seit 26. Januar der Fall, in der Slowakei.

Zu schön, um wahr zu sein?

Das Wundermittel also, auf das alle gewartet haben? So einfach scheint das nicht zu sein. "Zu schön, um wahr zu sein?" Diese Frage stellt die Wissenschaftsjournalistin Kristina Fiore in einem Artikel über Ivermectin auf der medizinischen Nachrichtenseite "MedPage Today". Unter dem Titel "Was steckt hinter dem Rummel um Ivermectin als Covid-Mittel" listet Fiore neben den Erfolgsgeschichten auch viele extrem skeptische Stimmen auf, die die Studienlage als noch viel zu dünn bezeichnen und von der Anwendung abraten. Ein skeptischer Tenor scheint auch in der deutschsprachigen Presse zu überwiegen. (z.B. hier und hier)