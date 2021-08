Kinderseelen: Kleine Helden

Warum ist das so?

Psychiatrie, vor allem Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist ein Tabu-Thema. Psychisch kranke Kinder haben keine Lobby. Auch betroffene Eltern melden sich nicht aktiv zu Wort, weil das Thema schambehaftet ist. Bei Kinder- und Jugendpsychiatrie denken alle an Kinder hinter Gittern. Das ist totaler Quatsch. Deshalb sage ich immer, vielleicht sollten wir uns umbenennen in "Junges Leben" oder so, vielleicht wäre es dann anders. Was würde ein Herzinfarkt-Patient sagen, wenn er vier Monate auf eine stationäre Behandlung warten müsste.

Gibt es zu wenige Therapeuten für Kinder?

Wir haben viel zu wenig Plätze, die Stationen laufen ständig voll. Wir haben zwar vom Sozialministerium 4 Betten mehr bewilligt bekommen, aber es ist egal, ob ich 26 plus 4 überbelegt habe oder 30 budgetiert, wir haben keine Puffer. Außerdem gibt es zu wenig akuttherapeutische Angebote, weil es zu wenig niedergelassene Kinder- und JugendpsychiaterInnen gibt. Wir haben zwar eine Ambulanz hier, aber der nächste Regeltermin ist Anfang Dezember.

Das klingt nicht gut.

Es geht nicht darum, die Kinder zu psychiatrisieren, sondern darum, ein niederschwelliges Angebot zu machen. Kinder und Jugendliche verfügen eigentlich über eine gute Resilienz, also eine gute psychische Widerstandskraft. Aber die Ressourcen in vielen Familien sind aufgebraucht. Wir haben monatelange Wartezeiten für einen regulären Behandlungsplatz. Da kann es vorkommen, dass es während des Wartens zu Notfallvorstellungen kommt. Also ein möglicher Teufelskreis. Stand heute hat unsere Klinik 108 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste.

Bei Erwachsenen ist das ja ganz ähnlich. Woran liegt das? Ist der Beruf nicht attraktiv genug?

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und in einer Performance-Welt. Gerade in Baden-Württemberg gilt: "Schaffe, schaffe Häusle baua." Immer noch mangelt es in der Gesellschaft an Verständnis für psychische Erkrankungen. Das mag dazu führen, dass Betroffene zu lange warten, bis sie sich Hilfe holen. Das hat vermutlich auch mit einem bestimmten Arbeitsethos zu tun. Psychische Erkrankungen werden sehr schnell mit einem persönlichen Versagen gleichgesetzt. Ich finde, es ist ein toller Beruf. Allerdings ist es schon so, dass die "sprechende Medizin" im Vergleich weiterhin schlechter honoriert wird.

Denken Kinder wirklich öfter an Selbstmord wegen Corona?

Sie kommen einfach an den Rand. Die Wenigsten wollen wirklich tot sein, sondern ihre als unaushaltbar empfundene Situation beenden. Diese suizidalen Krisen haben in den letzten Monaten bei uns zugenommen. Diese Kinder haben wir aufgenommen. Meistens nur zwei, drei Tage, zum Glück, dann konnten wir sie stabilisieren. Wir haben vermehrt Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen und Essstörungen festgestellt. Bei den Kleineren haben wir regressive Verhaltensweisen gesehen, das heißt, sie wollten nicht mehr alleine schlafen, hatten Trennungsangst.

Woher kommt das?

Wenn so eine diffuse Situation herrscht, wie jetzt bei Corona, versuchen Kinder, sich selbst Sicherheit zu geben – da können sich Kontrollzwänge entwickeln. Die Kontrollzwänge sind ein Lösungsversuch, um die inneren Ängste einzugrenzen und sich mehr Sicherheit zu verschaffen. Ich kenne ein Mädchen, das vor dem Ins-Bett-Gehen immer unterm Bett gucken musste, was da ist. Und Corona war der Booster, das Ritual hat sich immer mehr aufgebaut. In diesem Fall ist man kreativ damit umgegangen, das fand ich super. Sie hat ein neues Bett mit Schubfächern, jetzt kann sie selber entscheiden, was unterm Bett ist. Wenn man so etwas früh erkennt, kann man leichter etwas dagegen tun. Deshalb brauchen wir einfach mehr Behandlungsmöglichkeiten. Ich will nicht negativ sein, aber ich frage mich, wie viele Kinder demnächst ein schulvermeidendes Verhalten zeigen werden. Da brauchen wir dann auch für die Schulen ein paar zündende Ideen.

Die waren ja Mangelware in der letzten Zeit. Der Umgang mit der Pandemie in Schulen war nicht gerade mit Kreativität gesegnet.

Gerade zum Ende des Schuljahrs haben sich viele Kinder gefreut, wieder in die Schule gehen zu können. Und was passiert? Da werden sie teilweise mit vier Klassenarbeiten in der ersten Woche empfangen.