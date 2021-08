Leben im Tiny House: Die schnuckelige Selbstverzwergung

Stell dich nicht so an, sieht doch bequem aus: das Wohnen der Zukunft mit Harry Potter. Foto: Warner Bros

Doch dieser verwegene Traum scheitert an der Wirklichkeit. Nicht nur fehlt dem guten Drittel der Bevölkerung hierzulande, das jedes Monatsende auf Null rauskommt, das Startkapital für eine winzige Behausung, die in ökologisch korrekter Bauweise mit gut und gerne 120.000 Euro zu Buche schlägt. Selbst wenn es gelänge, eine solche Investition durch womöglich jahrzehntelange Verschuldung irgendwie zu bewerkstelligen, so würde noch immer ein – in aller Regel deutlich teureres – Grundstück fehlen, auf der ein Tiny House unter Berücksichtigung der deutschen Bürokratie platziert werden darf.

Mit etwas Distanz betrachtet entpuppt sich zudem der Mietmechanismus an sich als bodenlose Unverschämtheit, gegen die gar nicht genug polemisiert werden kann. Denn in der Praxis läuft es, anders als vor wenigen Jahrzehnten, in aller Regel so, dass sich insbesondere in den Städten kaum noch jemand den Traum vom Eigenheim durch eigene Arbeit finanzieren kann. Meist wird der nötige Reichtum vererbt oder aber durch Dividenden akquiriert.

Miete fordern ist ganz schön frech

Wenn nun ein ausreichendes Vermögen zusammengekommen ist, um eine vermietbare Immobilie anzuschaffen oder in Aktien solcher Wohnungsunternehmen zu investieren, die schwerbehinderte Rentnerinnen aus ihrem Lebensraum gentrifizieren, um die Rendite ihrer Anteilseigner abzusichern, und zugleich eine zum Mieten genötigte Bevölkerungsmehrheit Monat für Monat so viel Einkommen ausgeben muss, dass sie selbst nie in die Lage kommen wird, ausreichendes Vermögen anzuhäufen, um der Misere zu entfliehen – dann ist sichergestellt, dass die ohnehin schon absurde Dimensionen annehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdriftet. Wer schon hat, dem wird gegeben.

Kostendeckend Räumlichkeiten zu bewohnen, ist das eine. Durch die Wahrnehmung eines unverzichtbaren Grundbedürfnisses für den Maximalprofit ohnehin Bessergestellter herhalten zu müssen, bleibt hingegen eine indiskutable Frechheit. Der Mietmechanismus fungiert in seiner gegenwärtigen Ausformung als gewaltige Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben. Wo reihenweise preisgünstige Sozialwohnungen aus staatlicher Hand zu Spottpreisen an Heuschrecken-Hedgefonds verhökert werden, die für die Weitervermietung einen kräftigen Aufschlag verlangen, ist das mindestens fünf-, eher sechsstellige Kosten verursachende Tiny House für Einkommensarme oder gar Obdachlose eher keine Option.