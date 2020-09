Wohnungsmarkt und Vonovia: Moderne Hütchenspieler

Rolf Gaßmann, baden-württembergischer Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbunds, spricht von einem wichtigen Gerichtserfolg – der weitreichende Folgen haben könnte: "Denn die von den Gerichten bemängelte korrekte Abgrenzung von Instandhaltung und Modernisierungsaufwand fehlt bei allen Modernisierungsmieterhöhungen von Vonovia." Womöglich wurde in all diesen Fällen zu viel Miete verlangt. Daher prüfe der Mieterverein derzeit eine Sammelklage, teilt Gaßmann mit. Er appelliert an Betroffene, aktiv zu werden. Siehe dazu seinen Aufruf "Hauptsache Profit".

Bei der Vonovia gibt man sich indessen gelassen. Auf Anfrage erläutert eine Sprecherin, dass das Unternehmen das Stuttgarter Urteil für falsch halte und weitere rechtliche Schritte prüfe (da eine Revision nicht zugelassen ist, bleibt als Option eigentlich nur die Verfassungsbeschwerde). Es gehe zudem "um eine rein juristische Formalie, nicht um die Modernisierung oder die daraus resultierende Mieterhöhung. Die steht hier nicht zur Diskussion." Die Aussichten einer Sammelklage stellt die Vonovia als überschaubar dar: "Die Verträge sind immer nur einzeln zu behandeln." Stets bemüht, gemeinsam mit den Kunden gute Lösungen zu finden, gelinge es nicht immer, sich einig zu werden. "Diese Einzelfälle müssen dann leider gerichtlich geklärt werden, so war es auch hier. Das Urteil hat aber keine grundsätzlich Bedeutung – daher bedarf es auch keiner neuen Vorbereitungen oder Berechnungen."

Insgesamt behaust die Vonovia in Deutschland eine Million Menschen in 400.000 Wohneinheiten. Drei Prozent des Bestands will das Unternehmen pro Jahr auf Vordermann bringen – was notwendig sei für den Klimaschutz, wie eine Sprecherin gegenüber der Redaktion betont. Denn fachgerechtes Modernisieren könne bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs einsparen.

Dass jede Reduzierung von CO2-Emissionen, die sich realisieren lässt, genutzt werden sollte, soll hier nicht bestritten werden. Ob das bei moderner werdenden Gebäuden aber allein auf Kosten der Mieter passieren muss, ist eine ganz andere Frage. Das größte Problem an der Modernisierungsumlage ist nicht, dass Unternehmen ihre Möglichkeiten nutzen – sondern dass sie überhaupt legal ist. Und selbst wenn die Grenzen des Gesetzes überschritten werden, fallen Gewinn- und Verlustrisiko der involvierten Parteien sehr unterschiedlich aus. So auch bei einer möglichen Sammelklage. Für die Mieter kann es um die Frage gehen, wie sie am Monatsende über die Runden kommen. Für die Vonovia hingegen geht es um wenig. Das schlimmste, was dem Unternehmen passieren kann, ist, dass es gezwungen wird, rechtswidrig zu viel verlangte Miete zurückzuzahlen. Aus unternehmerischer Sicht kann das kaum ein Grund sein, nicht wenigstens den Versuch zu wagen.