Geflüchtete: Diaspora mit Einfluss

Etwa 15.500 gambische Staatsangehörige leben in Deutschland. In Baden-Württemberg sind es nicht ganz 9.000. Wer es schafft nach Deutschland, darf ein kleines bisschen westlichen Reichtum kosten, sauberes Wasser aus der Wand, Internet all day, aber vor allem ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein Sozialsystem. Zumindest eine Zeit lang, denn Asylverfahren werden in der Regel negativ beschieden. Gerade vier Prozent der gambischen Einwanderer werden in Deutschland anerkannt, der Rest wird abgeschoben oder verschwindet in der Illegalität und arbeitet unter sklavenartigen Bedingungen auf Obstfarmen in Südeuropa.

Warum also kommt ein gambischer Politiker hierher? Weil er verstehen will, wie Flüchtlinge hier leben, und ihm ihr Wohlbefinden wichtig sei, sagt Ceesay. "Flüchtlinge in Deutschland sind auch Bürger von Gambia." Andererseits aber auch, weil die Exil-Gambier Geld ins Land bringen. 15 Prozent des Gambischen Bruttoinlandsprodukts kommt aus dem Ausland, das ist viel Geld. Und mit Geld kommt Macht.

Wahlrecht für die achte Region

"Die gambische Diaspora ist die achte Region von Gambia", erklärt Judith Altrogge, Gambia-Expertin und Migrationsforscherin an der Uni Osnabrück. "Zusätzlich zu den sieben Regionen in Gambia selbst." Deshalb soll die irgendwann auch ein Wahlrecht bekommen. Wie viel Kraft sie entfalten kann, zeigte sich 2016 bei der Abwahl von Diktator Jammeh, erzählt Altrogge. Falls die Familie daheim vorhatte, Jammeh zu wählen, wurden damit gedroht, die Zahlungen aus Europa eingestellt. Also will die Diaspora gepflegt werden. "Es gibt schon lange immer wieder Besuche von Politikern aus Gambia", sagt Altrogge. "Sie wollen sich ein Bild verschaffen von der Situation hier." Denn das eine ist, was die Rückkehrer in ihrem Land daheim berichten, das andere, was die Migranten hier selbst denken. "Für gambische Politiker ist es ist wichtig, im Dialog mit den Migranten Standpunkte klar zu machen."

Beispiel: Wer aus Deutschland nach Gambia abgeschoben würde, sagt Ceesay, sei entweder kriminell oder psychisch krank und destabilisiere das Land. Deshalb fordert Ceesay in Nürtingen auch einen sofortigen, dauerhaften Abschiebestopp seiner Landsleute. Punkt. Tatsächlich wurde wohl bei einem der letzten Abschiebeflieger nach Gambia ein Papier durchgestochen, das die Vergehen derer auflistete, die da in Gambia landeten. Seitdem lautet der gambische Standpunkt: Keine Kriminellen mehr zu uns. Das klänge ja beinahe wie ein "bekannter Bürgermeister" hier aus der Gegend, sagt ein Mann aus einem deutschen Gambia-Helferkreis ins Mikrofon und meint damit Boris Palmer.

Ceesay sagt wenig später und etwas versöhnlicher, der ständige Druck drohender Abschiebungen, die Unsicherheit, jederzeit abgeholt und deportiert werden zu können, der Rassismus und die Diskriminierung in Deutschland, mache die Leute psychisch krank. Andere würden in die Kriminalität gezwungen, weil sie nicht arbeiten dürfen. „Dann schiebt Deutschland sie zu uns ab, das geht nicht", sagt Ceesay. Und das, nachdem gerade Europa den afrikanischen Kontinent jahrhundertelang ausgepresst habe. Und in der Tat, das kann man durchaus so sehen, ganz ohne Palmerismus.

Rückkehrer werden verachtet

Durch Abschiebungen aus Deutschland kam es in der Vergangenheit zu politischen Unruhen in Gambia. "Das ist gefährlich für die regierenden Partei", sagt Altrogge. Ein Problem vor allem des amtierenden Präsident Adama Barrow, denn der hat mit der EU 2018 ein loses Abkommen geschlossen über die technischen Modalitäten möglicher Rücknahmen. Nicht allerdings über die Steigerung von Rücknahmen selbst. Das ist zwar eine Feinheit, politisch und diplomatisch betrachtet aber sehr relevant. In der Bevölkerung kam es dennoch nicht gut an.