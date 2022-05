Schweiz, EU und BaWü: Kooperation à la Carte

Als die Vereinbarung ganz ohne Volksabstimmung platzte, jubelte Roger Köppel, der in seiner bewegten Karriere als Journalist und SVP-Politiker auch Kurzzeit-Chefredakteur der "Welt" war, über seine Landleute als "Sieger einer Schlacht, nicht aber des Krieges". Misstrauen bleibe "erste Bürgerpflicht". Ganz anders der berühmte pro-europäische Roger de Weck: Der Publizist befürchtete in einem Interview, jetzt gehe die immer tiefer greifende Neuordnung Europas durch die EU "gänzlich an uns als Zaungäste vorbei". Aber bekanntlich sei "die kleine eidgenössische Welt stets nachsichtig mit sich selbst".

Inzwischen sind aus den Zaungästen BittstellerInnen geworden. Denn die SVP und die anderen NationalistInnen haben den Einfluss der EU dämonisiert als Schreckgespenst und größer geredet, als er ist. Und zugleich versucht, die zwangsläufige Isolation in vielen multilateralen Fragen zur stolzen Unabhängigkeit umzudeuten. Die Folgen spürt auch eine Delegation aus Baden-Württemberg, angeführt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die in der vergangenen Woche zu Besuch in der Schweiz war. Sie trifft auf viele kleinlaute GastgeberInnen – in den politischen Gesprächen, aber vor allem an den Universitäten mit Weltruf wie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich oder beim Pharmariesen Roche in Basel. Denn ohne das gescheiterte Rahmenabkommen sind EU-Töpfe nur über Umwege und mit Kooperationen zugänglich.

EidgenossInnen beklagen Brain Drain

ForscherInnen wandern ab, beklagt ein Wissenschaftler schon beim allerersten Termin an der Uni Zürich die Abwanderung von Intelligenz: "Wir erleben einen Brain Drain, den wir nie für möglich gehalten hätten." Bei Roche geht es unter anderem um die Standards in der Medizinproduktion, bekanntlich einer der Paradedisziplinen des Landes. In der selbst gewählten Rolle als EU-Drittstaat unterliegt die Schweiz jetzt schärferen Anforderungen, und das ist schlecht fürs Geschäft. Philipp Hildebrand, über eine Dollartransaktionsaffäre gestolperter Ex-Nationalbanker und heute Vice Chairman beim Finanzdienstleister BlackRock, bejammert in einer Podiumsdiskussion "die Abwesenheit einer Strategie" für eine Neuannäherung zur EU. Ross und Reiter, die politisch Verantwortlichen will er nicht nennen und auch die Rolle der politischen BlockiererInnen nicht näher beleuchten – allen voran die der SVP, die seit inzwischen mehr als 30 Jahren und mit vielen fragwürdigen Mittel um jenen Weg kämpft, der Schritt für Schritt in die Sackgasse geführt hat.