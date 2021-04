Streitgespräch um Partizipation: Keine Angst vor den BürgerInnen

Wie weit geht direkte Demokratie? Sind Volksentscheide auf Bundesebene sinnvoll? Darüber haben sich die scheidende Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Sarah Händel von Mehr Demokratie trefflich gestritten. Ein moderiertes Gipfelgespräch zum Abschied von Gisela Erler.

Sie hat die Mao-Bibel verlegt und sah die Grünen schon wenige Jahre nach ihrer Gründung am Rande des Abgrunds, weil sie "die vielbesungene Verbindung von Ökologie und Sozialismus für gefährlich hielt". Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt 2011 spaziert Gisela Erler im Gipfelgespräch mit Kontext von der Villa Reitzenstein über die Sünderstaffel in die Stadt, erzählt von sich als deutsches Nachkriegs-Nomadenkind, als Mitglied und Teil der Studentenbewegung: "Ich bin, wie wir alle, ungeheuer naiv und fahrlässig mit der Demokratie umgegangen. Also mit dem, was unsere Eltern als höchstes Gut errungen hatten. Wir haben damals gesagt: Repräsentative Demokratie – weg damit!" Erst später, mit dem politischen Erwachsenwerden, sei ihr bewusst geworden, "was jetzt wieder mein Thema ist: Dass es in modernen, komplexen Gesellschaften Sinn hat, mehr direkte Demokratie zu haben". Einen Satz, den sie zehn Jahre später uneingeschränkt nicht mehr unterschreiben würde, beim Streitgespräch mit Sarah Händel von Mehr Demokratie e.V.. Die Idee, dies wie 2011 wieder spazierend zu tun, wurde schnell verworfen; stattdessen fand das Gespräch im Garten des Clay-Hauses neben der Villa Reitzenstein statt, in dem das Büro der Staatsrätin untergebracht ist.



Frau Erler, Frau Händel, wo steht die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg nach zehn Jahren Gisela Erler?

Gisela Erler: Der erste Lockruf, der mich ereilte, lautete, werde doch bitte Staatsrätin und mache einen Leitfaden zum Thema Legitimität durch Verfahren. Wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich mir darunter damals noch sehr wenig vorstellen. Ich war nicht im Konflikt um Stuttgart 21 engagiert. Hier in Stuttgart waren aber alle knietief damit befasst, das wusste ich, gerade auch wegen der Bürgerbeteiligung. Ich kam aus der Nachbarschaftsarbeit, die heute Quartiersarbeit heißt, von den Mütterzentren, Mehrgenerationenhäusern, Empowerment und so weiter, also von sehr viel Partizipation und Zivilgesellschaft. Aber die Verfahren der Bürgerbeteiligung und wie man das ganze Feld bearbeiten würde, das war für mich jungfräuliches Territorium. Klar war aber, Legitimation durch Verfahren zielt auf einen Kulturwandel ab, der auch einen Haltungswandel erfordert von den Beteiligten.

Sarah Händel: Und Sie würden sagen, dass wir da richtig vorangekommen sind in diesen zehn Jahren?