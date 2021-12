Bürgerbeteiligung: Schippe drauflegen

Über Melderegister oder die guten alten Telefonbücher werden Menschen angefragt, Interessierte sagen zu, informieren sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln über den Gegenstand der Beratungen, setzen sich mit Alternativen auseinander, diskutieren und formulieren Lösungsvorschläge. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung macht einen klaren Unterschied zwischen dialogischer Beteiligung mit kleinerem und mit großem Konfliktpotenzial. Wobei sich am großen Vorbild Irland zeigt, dass die Gesellschaft geradezu sprengende Konfliktthemen wie Homo-Ehe oder Abtreibung mittels Zufallsforen nicht nur entschärfen, sondern sogar befrieden und auflösen kann - zugunsten liberaler Positionen.

Bosch weiß, wie der angestrebte rasche Ausbau der Windkraft Bevölkerung und Politik in dieser Legislatur beschäftigt. Die 63-Jährige wird von früheren MitarbeiterInnen als "immens fleißig und belastbar" beschrieben. Als schnell eingearbeitet und immer bestens vorbereitet, auch in eigener Sache. Zum Abschied hat sie eine lange Liste der Errungenschaften aus ihrer Amtszeit zusammengestellt: bis hin zur Wiederbelebung der Altstadt und der Tradition des Schwörtags. Über 400 Jahre war Reutlingen freie Reichsstadt, also dem Habsburgischen Kaiser unmittelbar untertan, was de facto die Landesfürsten ausschaltete und zu einer Vorform der Demokratie führte. "Wir wollen", sagte sie in ihrer ersten Eröffnungsrede 2005, "an eine große Tradition unserer ehemaligen Reichsstadt Reutlingen anknüpfen und uns stolz auf die demokratischen Wurzeln unserer Stadt besinnen."

Die neue Staatsrätin ist vor allem durchsetzungsstark

In der neuen Funktion könnte Barbara Bosch eine von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Gesetzesänderung in die Hand spielen. "Es gibt im Baugesetzbuch schon jetzt die Möglichkeit", erläutert sie, "bestimmte Vorhaben von nationaler Bedeutung, etwa die Unterbringung von Sicherheitsbehörden, für kommunale Entscheide auszuschließen und die Entscheidung auf Landesebene zu ziehen, per Gesetz und entsprechend vorgeschalteter Bürgerbeteiligung." In einem eigenen Gutachten hat die Regierungszentrale prüfen lassen, wie das beim Bau neuer Windkraftanlagen zu handhaben ist. Es kam heraus, dass grundlegende Prinzipien der Standortwahl und des Naturschutzes nicht mehr vor Ort und immer neu, sondern auf Landesebene und ein für alle Mal geklärt werden sollen. Die vielgerühmte Durchsetzungsfähigkeit der neuen Staatsrätin, die sich nie einer Partei nah genug fühlte für eine Mitgliedschaft, muss bei heiklen Vorhaben ohne Zweifel zum Einsatz kommen.